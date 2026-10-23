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Edremit’te 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şok asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu öğrenildi.

Edremit’te 8 aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen şok asayiş ve trafik uygulamalarında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Denetimlerde, kasten öldürme suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamalarda ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ateşli silahlar ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Ekiplerin kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında denetimlerini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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