72 yaşındaki şahıstan fuhuş organizasyonu! Karabük’te düğmeye basıldı: 4 kişi tutuklandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ahlak Büro ekipleri, fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
operasyonda 2’si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fuhuş organizasyonunu yürüttüğü öne sürülen şüphelinin 72 yaşında olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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