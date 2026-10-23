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72 yaşındaki şahıstan fuhuş organizasyonu! Karabük’te düğmeye basıldı: 4 kişi tutuklandı

Karabük’te fuhuş operasyonunun düğmesine basıldı. Aralarında 72 yaşında bir kişinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı.

72 yaşındaki şahıstan fuhuş organizasyonu! Karabük’te düğmeye basıldı: 4 kişi tutuklandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ahlak Büro ekipleri, fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

2'Sİ KADIN 5 GÖZALTI

operasyonda 2’si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

72 YAŞINDAKİ ŞAHISTAN FUHUŞ ORGANİZASYONU

Fuhuş organizasyonunu yürüttüğü öne sürülen şüphelinin 72 yaşında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

72 yaşındaki şahıstan fuhuş organizasyonu! Karabük’te düğmeye basıldı: 4 kişi tutuklandı 1

72 yaşındaki şahıstan fuhuş organizasyonu! Karabük’te düğmeye basıldı: 4 kişi tutuklandı 2

72 yaşındaki şahıstan fuhuş organizasyonu! Karabük’te düğmeye basıldı: 4 kişi tutuklandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük fuhuş
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