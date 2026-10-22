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Konfor ve dayanıklılık bir arada: Salomon Elixir Mid GTX yarı fiyatına düştü
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Konfor ve dayanıklılık bir arada: Salomon Elixir Mid GTX yarı fiyatına düştü

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Outdoor dünyasının önde gelen markalarından Salomon, yürüyüş ve doğa tutkunlarını heyecanlandıracak büyük bir indirim kampanyası sunuyor. Hem zorlu parkurlarda güvenli adımlar atmak hem de uzun mesafeli yürüyüşlerde ayak sağlığını korumak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan Salomon Elixir Mid Gore-Tex Erkek Outdoor Botu, şimdi yarı fiyatına satışta. Performans, dayanıklılık ve şıklığı bir arada sunan bu özel modeli gelin yakından inceleyelim.

Doğa yürüyüşlerinde her adımda güven ve rahatlık arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat başladı. Salomon'un uzun mesafeli parkurlarda üstün yastıklama ve tam su geçirmezlik sunan Elixir Mid Gore-Tex Erkek Outdoor Botu yarı fiyatına düştü. Zorlu zemin koşullarına meydan okuyan yapısı ve ayak sağlığını koruyan gelişmiş taban teknolojisiyle öne çıkan bu performans odaklı modeli indirimli fiyatıyla keşfetmek için acele edin!

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Salomon Elixir Mid Gore-Tex Erkek Outdoor Botu

Konfor ve dayanıklılık bir arada: Salomon Elixir Mid GTX yarı fiyatına düştü 1

Salomon Elixir Mid Gore-Tex, yumuşak yastıklaması ve üstün yol tutuşu ile uzun mesafeli doğa yürüyüşlerinde maksimum konfor sunar. Gore-Tex membran teknolojisi sayesinde su geçirmeyen ve nefes alabilen yapısıyla her türlü hava koşulunda ayaklarınızı kuru tutar. Dengeli taban yapısı ve bilek desteği zorlu zeminlerde güvenli adımlar atmanızı sağlarken şık tasarımı ve gelişmiş taban teknolojisiyle bu bot, doğada performansından ödün vermek istemeyen erkekler için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel estetik ve renkler, kaliteli goretex süet-dokuma karma malzeme, dayanıklı konforlu taban... Ve hepsinden önemlisi mükemmel tedarikçi Amazon... Teşekkürler Amazon."
  • "Rahat, konforlu ve uygun fiyat."
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Bu içerik 22 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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