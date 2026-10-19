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Evinizin konforunda epilasyon yapın! Philips Lumea IPL cihazı indirimde
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Evinizin konforunda epilasyon yapın! Philips Lumea IPL cihazı indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Lazer epilasyon deneyimini eve taşıyan pratik cihazlar oldukça popüler. Bu kategoride öne çıkan modellerden biri olan Philips Lumea Epilasyon Cihazı, gelişmiş sensörleri ve özel vücut başlıklarıyla hassas bölgeler dahil güvenli bir kullanım vaat ediyor. Yalnızca birkaç düzenli uygulamada tüylerde belirgin bir azalma sağlayan ürün, bugüne özel indirimli fiyatıyla satışta. Detayları keşfetmek ve fırsatı yakalamak için hemen göz atabilirsiniz.

Pürüzsüz bir cilt hayali kuranların ilk tercihi olan IPL epilasyon teknolojisi, tüy köklerine uyguladığı ışık atışlarıyla yeniden tüy oluşumunu etkili bir şekilde engelliyor. Ev rahatlığında profesyonel sonuçlar sunan Philips Lumea, akıllı cilt tonu analizi ve farklı bölge eklentileriyle yüz, vücut ve bikini bölgesinde konforlu bir deneyim sağlıyor. Kısa sürede görünür derecede etkileri olan bu popüler cihaz, şu an kaçırılmayacak bir indirimle sunuluyor. Stoklar tükenmeden bu ayrıcalıklı tekliften yararlanabilirsiniz.

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Philips Lumea Advanced BRI921/00 Lazer Epilasyon Cihazı

Evinizin konforunda epilasyon yapın! Philips Lumea IPL cihazı indirimde 1

En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilde sahip olmanızı sağlayan Lumea serisinin BRI921/00 modeli, sahip olduğu 5 manuel yoğunluk ayarıyla uygulayacağınız bölgelerde rahat bir deneyim sunuyor. 3 uygulamadan sonra tüylerde en az %85'e kadar azalmanın görüleceğini vaat eden Philips Lumea Bri921, cilt tonu sensörü ve UV korumasıyla evde güvenli bir şekilde epilasyon yapmaya olanak tanıyor. Satin Compact kalem düzeltici ile birlikte gelen Philips Lumea 921, yüzdeki en ince tüyleri dahi zahmetsizce almayı sağlıyor.

Philips Lumea Advanced BRI921/00 Lazer Epilasyon Cihazının avantajları ve dezavantajları

  • Philips lumea kullananlar için eksiksiz bir epilasyon deneyimi sunan Bri921, yüz ve vücut için olan aparatları ile hassas bölgelerde bile nazik kullanım avantajı sunuyor. Bri921 modelinin yüz aparatında hassas uygulama için entegre bir ışık filtresi de bulunuyor.
  • Philips Lumea IPL uygulamasındaki ücretsiz koçluk uygulaması epilasyon programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı oluyor ve sizi her seansta adım adım yönlendiriyor.
  • Uzman bilim adamları ve dermatologlarla birlikte çalışan Philips, Lumea IPL'i hassas bölgelerde bile güvenli, rahat ve etkili olacak şekilde geliştirmesi sayesinde evde tek başınayken dahi güvenle epilasyon işlemini gerçekleştirmeyi sağlıyor.
  • Epilasyon sırasında daha konforlu bir deneyim için 5 yoğunluk ayarına sahip olan cihaz cilt tonu sensörü ile cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engelliyor.
  • Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik sağlayan Lumea Advanced, 20 yıllık lamba ömrüne eşdeğer olan 250.000 ışık atışına sahip.
  • Doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ile orta kahverengi tonlarındaki ciltlerde etkili olan epilasyon cihazı çeşitli cilt tonları ve tüy renkleri için uygunluk sağlıyor.
  • Yüzdeki en ince tüyleri bile hızlı ve kolay bir şekilde almak için pratik kullanım sunan Satin Compact kalem düzeltici ile birlikte gelen cihaz entegre UV filtresi ile cildi UV ışınlarına karşı korumasının yanında entegre güvenlik sistemi sayesinde istenmeyen atışları önlüyor.
  • Bri921 modelinin kablolu olması epilasyon işlemi sırasında prize yakın olmayı gerektirdiğinden bir dezavantaj olarak görülebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yaklaşık 1 ayı geçkin süredir kullanıyorum. Azaltıcı etkisi hissedilir derecede var. Cildim açık ve tüylerim koyu olmamasına rağmen yüz bölgesi de dahil çok memnunum. Mobil uygulama yeterince yol gösterici oluyor.”
  • “Etki etmesi için en az 1,5 ay bekleyin, ben çok memnun kaldım. Vücudumda hemen hemen her bölgede kullandım. Tüylerin çıkma süresini de uzattı, tüyleri de azalttı. Hiç bir yan etki görmedim.”
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Bu içerik 19 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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