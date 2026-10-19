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Trafikte aracın camını kırdı! Çocuğun çığlıkları yürek burktu

İstanbul Sarıyer'de trafikte yaşanan saldırı, araçta bulunan kadın ve çocuğa korku dolu anlar yaşattı. Otomobilinden inerek başka bir araca saldıran ve camını kıran 29 yaşındaki sürücü B.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı sırasında kadının çığlık attığı, çocuğun ise "Baba çabuk" diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheliye 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Trafikte aracın camını kırdı! Çocuğun çığlıkları yürek burktu

Olay, 11 Ekim Pazar günü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halindeyken aracından inen B.B. (29), başka bir otomobile saldırdı. Saldırı sırasında otomobilin camını kıran şüpheli, araçta bulunan kadın ve çocuğun büyük korku yaşamasına neden oldu. Yaşananlar, saldırıya uğrayan araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte aracın camını kırdı! Çocuğun çığlıkları yürek burktu 1

ÇOCUĞUN "BABA ÇABUK" ÇIĞLIKLARI KAMERADA

Cep telefonu görüntülerinde, şüphelinin otomobile saldırdığı ve camın kırıldığı anlar yer aldı.

Saldırı sırasında araçta bulunan kadının "Hayır" diyerek çığlık attığı, çocuğun ise korku içerisinde "Baba çabuk" diye seslendiği duyuldu.

Otomobilin sürücüsü, saldırının ardından aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Trafikte aracın camını kırdı! Çocuğun çığlıkları yürek burktu 2

Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, başka bir otomobile saldırarak camını kıran kişinin B.B. olduğunu tespit etti.

Kimliği belirlenen 29 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Trafikte yaşanan saldırının ardından B.B.'ye "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesi kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün boyunca trafikten men edildi.

3 AYRI SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince yakalanan B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında "Tehdit", "Hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kadın ve çocuğun korku dolu anlar yaşadığı saldırı, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kavga
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