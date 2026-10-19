Çocukların sağlıklı geleceği için dünya İstanbul'da buluştu! Bilim insanlarından ortak çağrı

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, çocukların sağlıklı geleceğine katkı sağlamak amacıyla uluslararası bilim dünyasını İstanbul'da buluşturdu. The Nutrition Society (Beslenme Derneği) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Science Summit 2026'ya Türkiye, İngiltere, ABD, Japonya, Norveç ve Pakistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden akademisyenler, halk sağlığı uzmanları ve beslenme araştırmacıları katıldı.

İki gün süren zirvede çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimini etkileyen faktörler, güncel bilimsel araştırmalar ve farklı ülkelerin deneyimleri ışığında masaya yatırıldı.

ZİRVEYE SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

İstanbul Science Summit 2026'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de katılarak birer konuşma yaptı.

Zirvede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkan Yardımcısı Murat Sargın da yer aldı.

YAHYA ÜLKER: "BİLİMSEL BİLGİ ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNMALI"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker, çocukların sağlıklı gelişiminde bilimsel araştırmaların önemine dikkat çekti.

Bilimsel bilginin yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı olarak global vizyonumuz doğrultusunda, çocukların beslenme hakkı ve sağlıklı gelişimi gibi tüm dünyayı ilgilendiren konularda uluslararası bilimsel diyaloğun parçası olmayı ve gelişmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Dünyanın farklı noktalarında üretilen bilgi ve deneyimi ortak bir zeminde buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz İstanbul Science Summit 2026'da çocukların sağlıklı gelişimi için uluslararası uzmanların bir araya gelmesini ve ortak mesajlar verilmesini değerli buluyoruz."

Ülker, bilimsel çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Bilimsel bilginin gerçek değeri, çocukların yaşamına sunduğu katkıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle bilimsel birikimin çocukların, ailelerin ve toplumların yararına kullanılmasını desteklemeli, bilginin somut çözümlere dönüşmesine hep birlikte katkı sunmalıyız" dedi.

"ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİ DÜNYANIN ORTAK SORUMLULUĞU"

Çocukların yeterli ve dengeli beslenmeye erişiminin küresel bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yahya Ülker, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülker, İstanbul'dan dünyaya ortak hareket etme çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Çocukların sağlıklı beslenmesi, dünyanın ortak sorumluluğudur ve bu sorumluluk hepimize birlikte hareket etme görevi yüklüyor. Bunun için bilim insanlarını, uluslararası kuruluşları, eğitimcileri ve karar vericileri aynı hedef etrafında buluşturmalı, dünyanın farklı noktalarında üretilen bilimsel bilgiyi paylaşmalı, araştırmaların sonuçlarını uygulamaya taşımalı ve her çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyecek çözümler için birlikte çalışmalıyız."

İstanbul Science Summit 2026'nın uluslararası bilimsel iş birlikleri açısından önemli bir buluşma olduğunu belirten Ülker, "Çocukların sağlıklı geleceği için bilimsel bilgimizi ve deneyimimizi ortak adımlara dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN KRİTİK KONULAR MASAYA YATIRILDI

İstanbul Science Summit 2026 kapsamında çocukların sağlıklı gelişimini doğrudan etkileyen pek çok konu bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Zirvenin gündeminde yaşamın ilk 1000 günü, anne sütü ve emzirme, anne-çocuk sağlığı, okul yemekleri, beslenme eğitimi, gıda güvencesizliği, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele ve acil durumlarda beslenme gibi başlıklar yer aldı.

Farklı ülkelerden uzmanlar, bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşırken çocukların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi için geliştirilebilecek yaklaşımları ele aldı.

ZİRVE 20 EKİM'DE SONA ERECEK

Genel oturumlar, tematik sempozyumlar, paneller ve bilimsel araştırma sunumlarıyla devam eden İstanbul Science Summit 2026, 20 Ekim'deki programın ardından sona erecek.

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katıldığı zirveyi gazetecilerin yanı sıra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütüncü ile Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Taşkın ve Uğur Demirel de takip etti.