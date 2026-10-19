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Fon kriziyle ilgili tepki çeken öneriye AK Partili isim isyan etti: "İşine bak kardeşim"

Fon krizine yönelik açıklamada bulunan ekonomi yazarı Atilla Yeşilada, geri ödemelerle ilgili olarak "Söylediklerimin bütün izleyicilerin tepkisini çekeceğini bilerek, sayın Erdoğan'a buradan rica ediyorum. Bütçeden ödeyin bu insanları" ifadelerini kullandı. AK Partili Şamil Tayyar ise Yeşilada'ya tepki gösterip, "İşine bak güzel kardeşim" dedi.

Fon kriziyle ilgili tepki çeken öneriye AK Partili isim isyan etti: "İşine bak kardeşim"
Melih Kadir Yılmaz

Fon krizi gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili olarak tartışmalar da sürüyor. Mağdurlara yapılacak olan ödemelerde hazine kaynağının kullanılmayacağı belirtilirken, ekonomi yazarı Atilla Yeşilada dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"BÜTÇEDEN ÖDEYİN, BIRAKIN VERGİ MÜKELLEFİ BİRAZ BAĞIRIP ÇAĞIRSIN"

Katıldığı yayında geri ödemelere yönelik konuşan Yeşilada, "Söylediklerimin bütün izleyicilerin tepkisini çekeceğini bilerek, sayın Erdoğan'a buradan rica ediyorum. Bütçeden ödeyin bu insanları. Bırakın vergi mükellefi biraz bağırıp çağırsın. Ne zaman bağırıp çağırmadı ki?" dedi.

Fon kriziyle ilgili tepki çeken öneriye AK Partili isim isyan etti: "İşine bak kardeşim" 1

"BUNU YAPTIĞINIZ ANDA KONUYU KAPATMIŞ OLURSUNUZ"

Yeşilada açıklamalarının devamında ise "Bunu yaptığınız anda konuyu kapatmış olursunuz ve borsanın temel unsurların izin verdiği ölçüde yükselmesinin önünü açarsınız" dedi.

"O 221 KİŞİDEN PARAYI ALIP MAĞDURLARA DAĞITMAK GEREKİYOR"

Programda Murat Sağman da Yeşilada'nın sözlerine karşılık "O 221 kişiden parayı alıp mağdurlara dağıtmak gerekiyor. Bunu düşününce bir an kendimi Norveç'te hissetmiş olabilirim. Keşke gerçekten böyle bir şey olsa" ifadelerini kullandı.

Fon kriziyle ilgili tepki çeken öneriye AK Partili isim isyan etti: "İşine bak kardeşim" 2

"ÖNCE ÖDEMEYİ YAPARSIN, ARDINDAN SUÇLU OLANLARIN MAL VARLIKLARINDAN PARAYI GERİ ALIRSIN"

Yeşilada ise Sağman'ın sözlerinin ardından, "Zaten mesele tam olarak bu. Aslında bütçeden para çıkmasına da gerek kalmayacaktı. Önce ödemeyi yaparsın, ardından bu işte suçlu olanların mal varlıklarından parayı geri alırsın. Mal varlıkları nakde çevrildikten sonra elde edilen tutar bütçeye gelir olarak kaydedilir" şeklinde konuştu.

Fon kriziyle ilgili tepki çeken öneriye AK Partili isim isyan etti: "İşine bak kardeşim" 3

TAYYAR'DAN BU ÇIKIŞA TEPKİ GELDİ: "İŞİNE BAK GÜZEL KARDEŞİM"

AK Partili Şamil Tayyar da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tayyar, "İşine bak güzel kardeşim. Allah’tan devleti yönetenler senin gibi düşünmüyor. Çalan, çırpan getirecek. Tezgahın dışındaki vatandaş da bedel ödemeyecek" dedi.

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Şamil Tayyar
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