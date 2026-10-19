Uzman isimden hayati uyarı: Kırık kalp sendromu kalp kriziyle karıştırılabiliyor

tv100'de yayınlanan Hakan Ural'la Sözün Özü programının bu haftaki konukları Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko ile Avukat Feyza Altun oldu. Programda sağlık ve aile yaşamına ilişkin konular ele alınırken Prof. Dr. Kalko, kırık kalp sendromu ve zayıflama iğnelerinin kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"KIRIK KALP SENDROMU ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Halk arasında "kırık kalp sendromu" olarak bilinen rahatsızlığın kalp kriziyle karıştırılabildiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Kalko, hastaların acil servislere kalp krizi şüphesiyle başvurabildiğini anlattı.

Kalko, rahatsızlığın belirtilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kırık kalp sendromu diye bir şey var. Acil servise kalp krizi diye gelirler. Tahlillere bakınca EKG bozuk görünür. Kan değerleri hakikaten kalp krizine işaret eder. Hatta bu hastalar anjiyoya alınır"

Kırık kalp sendromunun ortaya çıkışında yoğun adrenalin salınımının etkili olabileceğini ifade eden Kalko, bu durumun kalp kasının kasılma işlevini baskılayabildiğini söyledi. Bazı vakalarda ölümcül sonuçlar görülebileceğine dikkat çeken uzman isim, doğru teşhis ve tedavinin önemini vurguladı.

"HASTANIN HİKAYESİNİ ALMAK ÇOK ÖNEMLİ almak çok önemli"

Kalp rahatsızlıklarının değerlendirilmesinde yalnızca tetkik sonuçlarına bakılmasının yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Kalko, hastanın şikâyetlerinin ve sağlık geçmişinin ayrıntılı biçimde öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tıpta "anamnez" olarak adlandırılan hasta öyküsünün alınmasının önemine değinen Kalko, özellikle kalp kriziyle benzer belirtiler gösteren rahatsızlıklarda hastanın yaşadıklarının detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

ZAYIFLAMA İĞNELERİ İÇİN KAS KAYBI UYARISI

Prof. Dr. Yusuf Kalko, son dönemde kilo vermek amacıyla kullanılan zayıflama iğnelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bu ilaçların kullanımı konusunda ciddi bir karmaşa yaşandığını belirten Kalko, kilo kaybı sırasında kas kaybının da görülebileceğine dikkat çekti.

Kalko, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zayıflama iğneleriyle ilgili inanılmaz bir karmaşa var. Kilo verirken zayıflama iğneleri yüzde 35 oranında kas kaybı da yapıyor. Bunun dışında hiç azımsanmayacak şekilde komplikasyonları var"

"BU İLAÇLAR DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI"

Zayıflama iğnelerinin kullanımında hastanın sağlık durumunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kalko, Türkiye'deki uygulamalara ilişkin eleştirilerini de dile getirdi.

Kalko, söz konusu ilaçların ihtiyaç duyan kişilerde, hekim değerlendirmesi ve kontrolü altında kullanılabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'deki uygulama yanlış. Bu bir ilaç, tabii ki ihtiyacı olan insanlara önereceğiz ama nasıl? Örneğin kişi 160 kilodur ve kontrolsüz şekeri var. Bu ilaç cuk oturuyor. Morbid obez sınırındaysa kullanabilir ama doktor kontrolünde"

İlaçların kullanımına bütünüyle karşı olmadığını belirten Prof. Dr. Kalko, asıl önemli noktanın kişinin sağlık durumuna uygun tedavinin belirlenmesi olduğunu ifade etti.