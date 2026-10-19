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Maltepe’de çöken binada hayatını kaybetmişti: Anne cenazeye sedye ile getirildi

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Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan, cenazeye ambulansla getirildi. Sedye ile kızının tabutunun başına getirilen anne, tabuta sarılarak ağladı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı’nın alt 3 katı, 8 Ekim’de çöktü.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybetmişti: Anne cenazeye sedye ile getirildi 1

Binadan babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan ile birlikte yaralı olarak kurtarılan Gülce Dora Turhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybetmişti: Anne cenazeye sedye ile getirildi 2

Annesinin yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle 11 gündür defnedilemeyen Gülce Dora Turhan’ın cenazesi, gasilhaneden alındıktan sonra yakınları tarafından Mimar Sinan Camii’ne getirildi. Gülce Dora Turhan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybetmişti: Anne cenazeye sedye ile getirildi 3

ANNESİ CENAZEYE AMBULANSLA GETİRİLDİ

Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile Gülce Dora Turhan’ın akrabaları ve yakınları katıldı. Baba Furkan Turhan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybetmişti: Anne cenazeye sedye ile getirildi 4

Hastanedeki tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan ise camiye ambulansla getirildi. Sedye ile kızının tabutunun başına getirilen Sevgi Turhan, gözyaşlarına hakim olamadı. Gülce Dora Turhan, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybetmişti: Anne cenazeye sedye ile getirildi 5

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybetmişti: Anne cenazeye sedye ile getirildi 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe cenaze bina yıkım
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