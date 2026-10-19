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İstanbul'da bina yıkıldı, klozet havada kaldı!

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binadan geriye kalan görüntü, görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Yıkım çalışmalarının ardından 3'üncü katın duvarında asılı kalan klozet, mahallenin ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, vatandaşların da dikkatini çekti. Yoldan geçenler, havada asılı gibi duran klozeti cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul'da bina yıkıldı, klozet havada kaldı!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ortaya çıkan sıra dışı manzara, çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Binanın büyük bölümü yıkılırken, 3'üncü katın duvarında bulunan bir klozet yerinde kaldı.

İstanbul da bina yıkıldı, klozet havada kaldı! 1

Yan binanın dış cephesine monte edilmiş gibi görünen klozet, mahallede ilginç görüntüler oluşturdu. Yıkımın ardından ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Adeta havada asılı duran klozet, dronla havadan da görüntülendi. Yıkım alanının yakınından geçen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çok sayıda kişi cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerken, görüntüler sosyal medyada mizah dolu yorumlara neden oldu.

İstanbul da bina yıkıldı, klozet havada kaldı! 2

"KEPÇE OPERATÖRÜNÜN MİZAH ANLAYIŞI OLSA GEREK"

Mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş, yıkımın birkaç gün önce gerçekleştirildiğini belirterek ortaya çıkan görüntünün büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Klozetin yerinde bırakılmasının kepçe operatörünün esprisi olabileceğini söyleyen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkıyor, çok fazla paylaşım var. Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor."

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DURDU

Yıkım çalışmalarının ardından duvarda asılı kalan klozet, mahalleden geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri merak edenler de bölgedeki sıra dışı manzarayı görüntüledi.

Binanın yıkılmasına rağmen 3'üncü katta yerinde kalan klozet, ortaya çıkan ilginç görüntüsüyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Kentsel dönüşüm
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