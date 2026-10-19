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AK Partili isim "Partimizde görmek isteriz" demişti! Ahmet Aras son kararını Fatih Altaylı’ya açıkladı

CHP’den ayrılan Ahmet Aras’ın AK Partili Kadem Mete ile yan yana görüntülenmesi transfer iddialarını yeniden gündeme getirdi. Mete’nin açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, gazeteci Fatih Altaylı’ya siyasi geleceğini anlatırken CHP’den istifası için de çarpıcı ifadeler kullandı.

AK Partili isim "Partimizde görmek isteriz" demişti! Ahmet Aras son kararını Fatih Altaylı’ya açıkladı
Mehmet Hazar Gönüllü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara gazeteci Fatih Altaylı aracılığıyla yanıt verdi. Aras’ın Bodrum’da düzenlenen Vanlılar Gecesi’nde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile yan yana görüntülenmesi ve Mete’nin "kendisini partide görmek istediğini" söylemesi tartışmaları alevlendirmişti.

'AK PARTİ' SORUSUNA NET YANIT

Altaylı’nın aktardığına göre Aras, başka bir partiye katılıp katılmayacağı sorusuna “Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım” diye yanıt verdi.

AK Partili isim "Partimizde görmek isteriz" demişti! Ahmet Aras son kararını Fatih Altaylı’ya açıkladı 1

"CHP’DEN İSTİFAYA GEÇ BİLE KALDIM"

Altaylı ile görüşmesinde CHP’den ayrılık kararını da değerlendiren Aras, parti içinde siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi. Altaylı’nın aktardığına göre Aras istifasının zamanlaması için “Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim” ifadesini kullandı.

16 EKİM’DE İSTİFA ETMİŞTİ

Ahmet Aras, 16 Ekim’de CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve belediye başkanlığı görevini bağımsız sürdüreceğini açıklamıştı. Aras, kararına gerekçe olarak “şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların belediye çalışmalarının önüne geçmesini” göstermişti. Aras, Muğla’nın yararına olan konularda merkezi yönetim, kamu kurumları ve siyasi partilerle iş birliği yapmayı sürdüreceğini belirtmişti.

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AK PARTİLİ METE’DEN ARAS’A ÖVGÜ

Aras’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalarda AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin açıklaması da gündeme gelmişti. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 yayınında Mete ile görüştüğünü ve kendisinin Aras’la birlikte katıldıkları Vanlılar Gecesi’nden bir fotoğraf gönderdiğini aktardı. Burhan’ın aktardığına göre Mete, Aras’ı Muğla için çalışan, dürüst ve çalışkan bir belediye başkanı olarak nitelendirdi. AK Parti’ye katılması ihtimaline ilişkin “Elbette AK Parti’de görmeyi isteriz” demişti.

AK Partili isim "Partimizde görmek isteriz" demişti! Ahmet Aras son kararını Fatih Altaylı’ya açıkladı 2

BODRUM’DA AYNI KAREYE GİRDİLER

Aras ve Mete, 18 Ekim akşamı Bodrum’da düzenlenen Vanlılar Gecesi’ne katılmıştı. İki ismin yan yana oturduğu fotoğrafları Aras da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

AK Partili isim "Partimizde görmek isteriz" demişti! Ahmet Aras son kararını Fatih Altaylı’ya açıkladı 3

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Muğla Bodrum CHP istifa Ahmet Aras ak parti
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