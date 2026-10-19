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Müge Anlı'daki olayda sır perdesi aralanıyor! İtirafı dehşete düşürdü: “Üzerine yeşil soğan ektirdiler”

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Recep Demircan

27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk ile ilgili sır perdesi aydınlanıyor. Cinayete kurban gittiği iddia edilen Çabuk ile ilgili yapılan kazıda insan kemikleri ortaya çıktı. Kemiklerin Çabuk'a ait olup olmadığı incelenirken, eski eşinin “Üzerine yeşil soğan ektirdiler” sözleri gündeme damga vurdu.

27 yaşındayken kaybolan ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk'un akıbeti, ailesinin yıllar süren arayışının ardından yeniden gündeme geldi. Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün'ün açıklamaları ve başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün itirafı, soruşturmanın seyrini değiştirdi. İbrahim Ozan Düzgün, 2016 yılında Mehmet Çabuk ile yaşadığı tartışmada başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve cesedini Osmaniye'deki bir evin bahçesine gömdüğünü öne sürdü.

Müge Anlı daki olayda sır perdesi aralanıyor! İtirafı dehşete düşürdü: “Üzerine yeşil soğan ektirdiler” 1

İHBARLA BULUNDU! 2,5 METRE DERİNLİKTE KAZI

İbrahim Ozan Düzgün'ün gösterdiği noktada yapılan çalışmalarda sonuç alınamazken, bir izleyicinin ihbarı üzerine farklı bir bölgede kazı başlatıldı. Yaklaşık 2,5 metre derinlikte insan kemiklerine ulaşıldı. Kalıntıların Mehmet Çabuk'a ait olduğunun kesinleşmesi için adli inceleme süreci önem taşıyor.

Müge Anlı daki olayda sır perdesi aralanıyor! İtirafı dehşete düşürdü: “Üzerine yeşil soğan ektirdiler” 2

İlknur Düzgün, cinayetin ardından İbrahim Ozan Düzgün tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü. Düzgün, kendisine "Kocanı öldürdüm. Sesini çıkarırsan seni de çocuklarını da öldürür, gömerim" denildiğini iddia etti.

Müge Anlı daki olayda sır perdesi aralanıyor! İtirafı dehşete düşürdü: “Üzerine yeşil soğan ektirdiler” 3

Emniyetteki ifadesinde Düzgün şunları ifade etti:

"Mehmet'in cenazesinin üzerine bana yeşil soğan ektirdiler. Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde, o yeşilliklerde oynadı. Ben Mehmet'in tam olarak nereye gömüldüğünü bilmiyordum."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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