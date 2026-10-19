AK Parti'de yüzde 3'lük kayıp! Son seçim anketinde CHP ile MHP başa baş; DEM Parti üçüncü sırada

Hareketli bir dönemden geçen siyaset sahnesinde anket sonuçları merakla takip edilmeye devam ediyor. Gündeme gelen son seçim anketi GENAR’ın Ekim 2026 Türkiye Raporu oldu. Sonuçları paylaşan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, fon krizinin seçmen tercihlerine etkisini de değerlendirdi. Aktaş, AK Parti’nin eylülde yüzde 36 bandındaki oyunun ekimde yüzde 33 bandına gerilediğini belirtti.

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDA 10,4 PUAN

Ankette AK Parti yüzde 33,7, Yeni Parti yüzde 23,3 oy oranına ulaştı. İlk iki sırayı yüzde 9,5 ile DEM Parti takip etti. Yeni Parti ile üçüncü sıradaki DEM Parti arasındaki fark 13,8 puan oldu.

CHP İLE MHP ARASINDA 0,3 PUAN

Mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin döndüğü CHP yüzde 7,5 ile dördüncü sırada yer alırken MHP yüzde 7,2 ile hemen arkasından geldi. İki parti arasındaki fark 0,3 puanda kaldı.

AKTAŞ’TAN “AK PARTİ’DE 3 PUANLIK KAYIP” YORUMU

Haftalardır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen fon krizinin siyasi etkilerine değinen Aktaş, AK Parti’nin oy kaybının yaklaşık 3 puan olduğunu belirtti. Krizin ilk günlerindeki siyasi hasarın daha yüksek olduğu görüşünü dile getiren Aktaş, “Eylül sayısında AK Parti’nin oyları %36 bandındaydı. Bugün ise %33 bandında. Burada oy kaybı 3 puan civarında. Oy kaybının az olmasında muhalefetin dağınıklığının da etkili olduğunu düşünüyorum” şeklinde yorum yaptı.

PARTİ PARTİ ANKET SONUÇLARI

GENAR’ın ekim ayı araştırmasında paylaşılan oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 33,7

Yüzde 33,7 Yeni Parti: Yüzde 23,3

Yüzde 23,3 DEM Parti: Yüzde 9,5

Yüzde 9,5 CHP: Yüzde 7,5

Yüzde 7,5 MHP: Yüzde 7,2

Yüzde 7,2 İYİ Parti: Yüzde 6,5

Yüzde 6,5 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

Yüzde 2,9 Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yüzde 2,8 Anahtar Parti: Yüzde 2,6

Yüzde 2,6 TİP: Yüzde 1,4

Yüzde 1,4 Saadet Partisi: Yüzde 0,8

Yüzde 0,8 BBP: Yüzde 0,6

Yüzde 0,6 Diğer: Yüzde 1,2