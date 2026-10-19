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Özel ve Kılıçdaroğlu aynı törende! Tokalaşma anları gündem oldu

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Günay’ın TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde karşılaştı. İki ismin tokalaştığı anlar ve Bülent Arınç’ın aralarında yer alması dikkat çekti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Günay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. CHP’deki mutlak butlan kararının ardından iletişimlerinin koptuğu belirtilen Özel ile Kılıçdaroğlu’nun yeniden tokalaşması, törende öne çıkan anlardan biri oldu.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Hasan Günay’ın cenaze töreninde karşılaşan Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı. İki isim arasındaki mesafeli iletişim, kısa süren bu karşılaşmayı dikkat çekici hale getirdi.

Özel ve Kılıçdaroğlu aynı törende! Tokalaşma anları gündem oldu 1

İKİ İSMİN ARASINDA BÜLENT ARINÇ VARDI

Törende Bülent Arınç’ın Özel ile Kılıçdaroğlu’nun arasında yer alması da dikkat çekti. Özel ile Arınç’ın zaman zaman kısa sohbetler yaptığı görüldü.

Özel ve Kılıçdaroğlu aynı törende! Tokalaşma anları gündem oldu 2

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

Eski Manisa Milletvekili Hasan Günay için TBMM’de düzenlenen cenaze törenine Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Arınç’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı. Günay, 1999-2002 yılları arasında 21. Dönem Manisa Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Özel ve Kılıçdaroğlu aynı törende! Tokalaşma anları gündem oldu 3

ÖZGÜR ÖZEL DAHA ÖNCEKİ TOKALAŞMA GÖRÜNTÜLERİNE NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştığı görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, kendisine uzatılan eli geri çevirmesinin kendi tabiatına uygun olmadığını belirtmişti. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"80 yaşındaki adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak benim tabiatımda olan bir şey değil. Doğru bir şey değil. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki. Bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben ne arkadaşlarım affedecek."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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