KAFFED'de başkanlık yarışı! Düzceli Doğan Eser'den dikkat çeken adaylık açıklaması

Eser'in yeni dönem hedefleri arasında güçlü yerel dernekler, şeffaf yönetim, gençlerin karar alma süreçlerine katılımı ve Çerkes kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması yer alıyor.

Kafkas Dernekleri Federasyonunda (KAFFED) yeni dönem genel başkanlık seçimleri öncesinde adaylar belli olmaya başladı. Düzce'de avukatlık mesleğini sürdüren ve yaklaşık 20 yıldır sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Avukat Doğan Eser, federasyonun 12. dönem genel başkanlığına adaylığını açıkladı.

Düzce'deki Çerkes sivil toplum kuruluşlarından KAFFED yönetimine kadar farklı kademelerde görev alan Eser, 2026-2029

dönemine ilişkin hedeflerini de kamuoyuyla paylaştı.

DÜZCELİ AVUKAT DOĞAN ESER'DEN KAFFED GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIK

Meslek hayatını Düzce'de sürdüren Avukat Doğan Eser, uzun yıllara dayanan sivil toplum deneyimini federasyonun genel başkanlığına taşımak için aday oldu.

KAFFED'in 2023-2026 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yapan Eser, bu süreçte hukuk, insan hakları, kurumsal yapı, gençlik çalışmaları, siyasal temsil ve sivil toplum ilişkileri gibi alanlarda çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Federasyonu farklı sivil toplum platformlarında temsil eden Eser, KAFFED Siyaset Akademisi ve gençlere yönelik anavatan programları gibi projelerde de görev aldı.

GENÇLER, ŞEFFAF YÖNETİM VE GÜÇLÜ DERNEKLER ÖNCELİĞİ OLACAK

Genel başkan adaylığı kapsamında yeni dönem hedeflerini paylaşan Doğan Eser, federasyonun kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve yerel derneklerin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Eser'in 2026-2029 dönemi için belirlediği temel çalışma alanları arasında katılımcı ve şeffaf bir federasyon yönetimi oluşturulması, gençlerin karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması, anadil ve kültür çalışmalarının geliştirilmesi bulunuyor.

Türkiye'deki Çerkes toplumunun toplumsal ve siyasal temsil kapasitesinin artırılması ile Kafkasya'daki anavatanla ilişkilerin güçlendirilmesi de Eser'in öncelikleri arasında yer alıyor.

DÜZCE'DEKİ ÇERKES DERNEKLERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Doğan Eser'in sivil toplum çalışmaları gençlik yıllarına kadar uzanıyor. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve daha sonra Düzce Adige Kültür Derneği bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Eser, bu kuruluşlarda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve federasyon delegeliği görevlerinde bulundu.

Derneklerin kurumsal yapılarının geliştirilmesi, gençlerin sivil toplum faaliyetlerine katılımının artırılması, kültürel çalışmaların yaygınlaştırılması ve bölgedeki dernekler arasında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda yer aldı.

Eser, halen Kafkasyalılar ve Sevenleri Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfında (Tİ VAKIF) başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

DÜZCE BAROSUNDA DA GÖREV YAPTI

1978 yılında Tsey sülalesinin bir mensubu olarak dünyaya gelen Doğan Eser, Düzce Anadolu Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Meslek hayatına Düzce'de devam eden Eser, özellikle bireysel ve toplu iş hukuku alanlarında çalışmalar yürüttü.

Düzce Barosu Yönetim Kurulunda görev alan Eser, baro bünyesindeki çeşitli kurul ve faaliyetlerde de bulundu. Genç avukatların mesleki eğitimine yönelik çalışmalara katılan Eser, 2018 yılında Düzce Barosu Başkanlığına aday oldu.

Türkiye Barolar Birliği genel kurullarında Düzce Barosu delegesi olarak görev yapan Eser, Türkiye Barolar Birliği delegeliğine de seçilerek Düzce Barosunu temsil etti.

ÇERKES KÜLTÜRÜ VE ANADİL ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLADI

Hukuk ve sivil toplum çalışmalarının yanı sıra Çerkes kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik faaliyetlerde de bulunan Doğan Eser, kültürel projelerde çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Eser'in 2007 yılında yönetmenliğini yaptığı "Kafkasya'dan Esintiler" adlı belgesel, 2008 yılında Düzce Belgesel Film Günleri gösterim seçkisinde yer aldı.

Çerkes kültürü ve anadilinin korunması, genç kuşakların kültürel kimlikleriyle bağlarının güçlendirilmesi ve anavatanla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Eser, Kafkasya ziyaretleri kapsamında bölgedeki kurumlar ve toplum temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Avrupa'daki Çerkes diasporasıyla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli etkinliklere de katıldı.

GÖZLER KAFFED'İN YENİ DÖNEM SEÇİMLERİNDE

2026-2029 dönemi için genel başkan adaylığını açıklayan Doğan Eser'in ortaya koyduğu hedefler arasında federasyonun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, yerel derneklerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve gençlerin yönetim süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması öne çıkıyor.

Düzce'den KAFFED Genel Başkanlığına aday olan Eser'in seçim sürecindeki çalışmaları ve federasyonun yeni dönem yönetiminin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.