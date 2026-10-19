Düzce TSO seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! İşte meclise seçilen isimler

Düzce iş dünyasında heyecanla beklenen Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ilk sonuçlar netleşmeye başladı. Kent ekonomisinin farklı sektörlerini temsil edecek isimlerin belirlendiği seçimlerde, tek listeyle seçime katılan meslek komitelerinin meclis üyeleri belli olurken, gözler diğer gruplardan gelecek sonuçlara çevrildi.

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN 3 İSİM MECLİSTE

Yük ve yolcu taşımacılığı ile lojistik sektörünü temsil eden 11. Meslek Komitesinde de seçim sonuçları belli oldu. Yapılan seçimler sonucunda Ümit Yıldırım, Nazmi Uçar ve Uğur Çapar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliğine seçildi.

Yeni dönemde görev yapacak olan üç isim, taşımacılık ve lojistik sektörünün Düzce TSO bünyesindeki temsilcileri olacak.