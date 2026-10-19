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Düzce TSO seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! İşte meclise seçilen isimler

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. İş dünyasının yakından takip ettiği seçimlerde, tek listeyle sandığa giden meslek komitelerinde yeni dönemin 6 meclis üyesi belli oldu. Taşımacılık ve lojistik sektörünü temsil eden 11. Meslek Komitesinden ise 3 isim meclis üyeliğine seçildi.

Düzce TSO seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! İşte meclise seçilen isimler
Enes Çırtlık

Düzce iş dünyasında heyecanla beklenen Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ilk sonuçlar netleşmeye başladı. Kent ekonomisinin farklı sektörlerini temsil edecek isimlerin belirlendiği seçimlerde, tek listeyle seçime katılan meslek komitelerinin meclis üyeleri belli olurken, gözler diğer gruplardan gelecek sonuçlara çevrildi.

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN 3 İSİM MECLİSTE

Yük ve yolcu taşımacılığı ile lojistik sektörünü temsil eden 11. Meslek Komitesinde de seçim sonuçları belli oldu. Yapılan seçimler sonucunda Ümit Yıldırım, Nazmi Uçar ve Uğur Çapar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliğine seçildi.

Düzce TSO seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! İşte meclise seçilen isimler 1

Yeni dönemde görev yapacak olan üç isim, taşımacılık ve lojistik sektörünün Düzce TSO bünyesindeki temsilcileri olacak.

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Düzce
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