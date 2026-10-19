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Kağıthane'de 2 şüpheli 4 çocuğu 'Size kuş göstereceğim' yalanıyla kandırmaya çalıştı! Mahalleli sokağa döküldü

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Kağıthane'de iddialara göre otoparkta alkol alan 2 kişi, sokakta oyun oynayan 4 çocuğu 'Size kuş göstereceğim' yalanıyla otoparka sokmaya çalıştı. Çocuklar durumu komşularına anlatırken, çocukların aileleri ve mahalleli sokağa döküldü. Ailelerin ve mahallelinin saldırdığı şahıslar kurtulmak için kendilerini otoparka kilitledi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçilik yapan Mehmet Ali A. (34) ile Mustafa A. (37), bir binanın otoparkında alkol almaya başladı.

Kağıthane de 2 şüpheli 4 çocuğu Size kuş göstereceğim yalanıyla kandırmaya çalıştı! Mahalleli sokağa döküldü 1

ÇOCUKLARA "SİZE KUŞ GÖSTERECEĞİM" DİYEREK OTOPARKA SOKMAYA ÇALIŞTILAR

İddiaya göre, 2 şüpheli otoparkın önünde oyun oynayan L.N.Ö. (11), Z.Ö. (9), N.A. (8) ve Y.N.A.’ya (9) sözlü tacizde bulundu. Şüphelilerin 'Size kuş göstereceğim' diyerek otoparka sokmaya çalıştığı çocuklar, kaçarak durumu komşuları Ebru H.’ye (46) anlattı.

Kağıthane de 2 şüpheli 4 çocuğu Size kuş göstereceğim yalanıyla kandırmaya çalıştı! Mahalleli sokağa döküldü 2

MAHALLELİNİN GÖZÜ DÖNDÜ! KENDİLERİNİ OTOPARKA KİLİTLEDİLER

Olayı öğrenen çocukların aileleri ve mahalle sakinleri, 2 şüpheliye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında şüpheliler kendilerini otoparka kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ebru H.'den olayla ilgili bilgi aldı ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Kağıthane de 2 şüpheli 4 çocuğu Size kuş göstereceğim yalanıyla kandırmaya çalıştı! Mahalleli sokağa döküldü 3

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Polisin yakaladığı Mehmet Ali A. ile Mustafa A., sağlık kontrolünün ardından emniyete; çocuklar ve Ebru H. ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mehmet Ali A.’nın ‘Kasten yaralama’, ‘Yağma’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, mahalledeki çocukların ailelerinin şüphelilere saldırdığı anlar görülüyor. Yaşanan arbede ve şüphelilerin kendilerini otoparka kilitlediği anlar da görüntülerde yer alıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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