Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'daki ıslah çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca Vali Gül, "İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti" dedi. Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen bir konserde fenalaşan 3 kişiyle ilgili de açıklamada bulunan Vali Gül acı haberi duyurdu.
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vali Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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