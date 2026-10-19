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Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül İstanbul'da 6, Kocaeli'de ise 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Gül ayrıca geçtiğimiz gün İstanbul'daki bir konserde fenalaşan 3 kişiden 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin ise hayati riskinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'daki ıslah çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca Vali Gül, "İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti" dedi. Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen bir konserde fenalaşan 3 kişiyle ilgili de açıklamada bulunan Vali Gül acı haberi duyurdu.

Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti 1

KONSERDE 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti 2

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti 3

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Vali Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • 29 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3 hemşehrimiz farklı uyuşturucular kullanmışlar. Konserde yenilen içilen ürünlerde problem yok. Dolayısıyla ölüm, uyuşturucudan kaynaklı.

Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti 4

"DERE YATAKLARI ISLAH EDİLİYOR"

  • Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak.

Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti 5

  • Yıkılacak yerlerin yıkımları tamamlandı. Dere yatakları ıslah ediliyor. Dere yatağının olduğu yerde bir işgal varsa, yıkılması gereken bir bina varsa yıkılması sağlanıyor. Her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz.
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sel İstanbul Davut Gül konser
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