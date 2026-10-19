Konserde 3 kişi hastanelik olmuştu! Vali Gül acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'daki ıslah çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca Vali Gül, "İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti" dedi. Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen bir konserde fenalaşan 3 kişiyle ilgili de açıklamada bulunan Vali Gül acı haberi duyurdu.

KONSERDE 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Vali Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

29 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3 hemşehrimiz farklı uyuşturucular kullanmışlar. Konserde yenilen içilen ürünlerde problem yok. Dolayısıyla ölüm, uyuşturucudan kaynaklı.

"DERE YATAKLARI ISLAH EDİLİYOR"

Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak.