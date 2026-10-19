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Orta Doğu'da yeni savaş alarmı! ABD'den 12 ülke için resmi uyarı: 'Çatışmalar hızla yayılabilir'

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan üzerine olan saldırıları sürerken gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Bölgesel bir savaşa evrilme riski bulunan çatışmalarla ilgili olarak ABD'den ilk adım geldi. ABD Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki 12 ülke için uyarıda bulundu.

Orta Doğu'da yeni savaş alarmı! ABD'den 12 ülke için resmi uyarı: 'Çatışmalar hızla yayılabilir'

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği, bölgedeki karmaşık güvenlik şartlarını gerekçe göstererek Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Orta Doğu da yeni savaş alarmı! ABD den 12 ülke için resmi uyarı: Çatışmalar hızla yayılabilir 1

UÇUŞ İPTALLERİ, SEYAHAT AKSAKLIKLARI...

Yayımlanan resmi uyarıda, olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksaklıklarına dikkat çekilerek bölgedeki vatandaşların teyakkuz düzeylerini artırmaları istendi.

Orta Doğu da yeni savaş alarmı! ABD den 12 ülke için resmi uyarı: Çatışmalar hızla yayılabilir 2

LİSTEDE TÜRKİYE YOK

İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar dahil olmak üzere 12 ülkede uyarılar yapıldı. Listede Türkiye yer almadı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husi grubunun Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda sivil havalimanları ile diğer kritik altyapı unsurlarının hedef alındığı, söz konusu saldırıların sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açtığı kaydedildi.

Orta Doğu da yeni savaş alarmı! ABD den 12 ülke için resmi uyarı: Çatışmalar hızla yayılabilir 3

'ÇATIŞMALAR HIZLA YAYILABİLİR'

Açıklamada duruma ilişkin olarak, “Çatışmaların, söz konusu bölgenin ötesine hızla yayılma potansiyeli bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik, Orta Doğu'ya veya Orta Doğu'dan seyahat eden Amerikan vatandaşlarına havalimanı ve hava yolu operasyonlarını yakından izlemeleri ve acil durum planlarını önceden hazırlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Orta Doğu da yeni savaş alarmı! ABD den 12 ülke için resmi uyarı: Çatışmalar hızla yayılabilir 4

'ABD HEDEF ALINABİLİR'

Risklerin geniş bir alana yayılabileceğine işaret edilen resmi açıklamada, “İran ve İran'ı destekleyen gruplar; Amerikan işletmeleri ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere, denizaşırı ülkelerdeki diğer ABD çıkarlarını veya dünya genelinde ABD ve Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabilir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Husiler Orta Doğu abd
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