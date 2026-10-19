Gündemdeki seçim tarihine Özgür Özel kapıyı kapattı! DEM Parti de yanıtladı: “Gündeme gelirse tartışırız”

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Genel başkanlar görüşmenin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UÇUM: “SEÇİM TARİHİ BÜYÜK ORANDA NETLEŞTİ”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 15 Ekim’de Çankaya Köşkü’nde gazetecilerle buluşmasında seçim takvimine ilişkin "Seçimlere yaklaşık 18 ay civarında kaldı. Yani 2028 seçimlerinin mart ya da nisanda olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda” sözleriyle gündem yaratmıştı.

ÖZEL: “BİZ BU TARTIŞMAYA KAPALIYIZ”

Özgür Özel bugün gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna yanıt verirken “Biz seçimlerin birkaç hafta ya da 1 ay öne alınmasını erken seçim değil, Anayasa’nın arkasından dolaşmak olarak görüyoruz. Biz bu tartışmaya kapalıyız” ifadelerini kullandı.

“TAAHHÜDÜ KİMDEN ALMIŞ, ONU BİR AÇIKLASIN”

Mehmet Uçum’un seçim takvimine ilişkin açıklamasını eleştiren Özel şöyle konuştu:

“Sayın Mehmet Uçum, Meclis’in iradesini ipotek altına alan ve ‘Bu tarih kesinleşti’ dediği taahhüdü kimden almış, onu bir açıklasın. Mehmet Uçum butlanla müdahale ettikleri bir siyasi partinin kalan grubunu söylüyorsa, o zaman o meseleyi ya Mehmet Uçum açıklasın ya da herkes kendi pozisyonunu doğru tarif etsin. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan butlan girişiminin bir ürünü olarak oradan erken seçime bir destek taahhüdü aldıklarını söylüyorsa söylesinler. Çünkü bir başka partiye soracak durum yok.”

“90 MİLLETVEKİLİYLE BİZ ‘YOKUZ’ DİYORUZ”

Meclis’teki grupların tutumlarına ve milletvekili sayılarına dikkat çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üç ihtimal var burada. Zaten İYİ Parti’nin yaklaşımı ortada ve sayısı yeterli değil bu anlamda. Yani İYİ Parti bir an için ‘Olur’ bile dese, yine de üç gruptan birinin daha destek vermesi gerekiyor. Ne Yeni Yol grubu ne İYİ Parti grubu aranan desteği verebilecek milletvekili sayısına sahip değil. 90 milletvekiliyle biz ‘Yokuz’ diyoruz. DEM Parti ‘Böyle bir konu görüşülmedi, böyle bir şey gündemimizde yok’ diyor. O zaman Mehmet Uçum butlanı mı ifade ediyor ya da Meclis üzerindeki bir tahakkümünü savunacak nasıl bir aritmetik kurmuş, ona bir bakmak lazım.”

BAKIRHAN: “SEÇİM GÜNDEME GELİRSE PARTİMİZDE TARTIŞIRIZ”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise erken seçim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili soruya “Türkiye’nin çok önemli gündemleri var: Yüzyılın vurgunu, yüz yıllık bir meselenin tartışıldığı, yol bulunmaya çalışıldığı mesele, büyük bir ekonomik kriz... Seçim gündeme gelirse partimizde tartışır, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşırız.” diye yanıt verdi.