Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Mutlu ameliyata alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyon sonucu 16 Eylül 2025'te tutuklanan Hasan Mutlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlandı.

SABAH SAATLERİNDE AMELİYATA ALINDI

Mutlu'nun sabah saatlerinde ameliyata alındığı aktarıldı. Son sağlık durumuna yönelik henüz net bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 13 Eylül 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı.

Mutlu tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu,

Hakkında ‘rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.