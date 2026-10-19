"Etrafımız ateş çemberi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhtarlar Günü Buluşması'nda konuştu. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları imzalanan anlaşmalara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Yemen'de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı. Riyad'taki havalimanına düzenledikleri saldırılarda aralarında Umrecilerin de olduğu çok sayıda Müslüman kardeşimiz vefat etti. Lübnan'a bakıyoruz, orada da durum hiç açıcı değil.
Suriye'den güzel haberler geliyor lakin İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Hani diyorum ya, etrafımız ateş çemberi diye; içinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Biz böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.
Şimdiye kadar bunda da başarılı oldu. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk, tuzaklara düşmedik. Akıllı, sabırlı bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik.
Büyük milletlerin imtihanı da büyük olur. Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Karanlık ve kirli oyunlara karşı çok dikkatli olacağız. Milletimizin moralini bozmaya çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız"
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