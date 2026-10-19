"Etrafımız ateş çemberi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhtarlar Günü Buluşması'nda konuştu. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"YEMEN'DE YENİ BİR ÇATIŞMANIN FİTİLİ YAKILDI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları imzalanan anlaşmalara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Yemen'de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı. Riyad'taki havalimanına düzenledikleri saldırılarda aralarında Umrecilerin de olduğu çok sayıda Müslüman kardeşimiz vefat etti. Lübnan'a bakıyoruz, orada da durum hiç açıcı değil.

"TÜRKİYE'NİN KILINA ZARAR GELMEMESİ İÇİN GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ"

Suriye'den güzel haberler geliyor lakin İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Hani diyorum ya, etrafımız ateş çemberi diye; içinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Biz böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

"ÜLKEMİZİ ÇEVREMİZDEKİ ÇATIŞMALARDAN UZAK TUTTUK, TUZAKLARA DÜŞMEDİK"

Şimdiye kadar bunda da başarılı oldu. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk, tuzaklara düşmedik. Akıllı, sabırlı bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik.

"BÜYÜK MİLLETLERİN İMTİHANLARI BÜYÜK OLUR"

Büyük milletlerin imtihanı da büyük olur. Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Karanlık ve kirli oyunlara karşı çok dikkatli olacağız. Milletimizin moralini bozmaya çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız"