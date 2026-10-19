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Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor

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Zonguldak’ta etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından Çaydamar ve Üzülmez derelerinin denize taşıdığı tonlarca atık, kirliliğe neden oldu. Plastik şişelerden ağaç parçalarına, molozlardan evsel atıklara kadar çok sayıda atığın deniz yüzeyini kapladığı limanda, balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı. Liman Caddesi boyunca yayılan kirlilik, ortaya dikkat çeken görüntüler çıkardı.

Zonguldak'ta günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından derelerin sürüklediği tonlarca atık, limanda birikti.

Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor 1

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLMUŞTU

Zonguldak'ta son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez dereleri, beraberinde taşıdıkları atıkları denize sürükledi.

Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor 2

Dereler aracılığıyla limana ulaşan odun, ağaç dalları, plastik malzemeler, taş, moloz ve evsel atıklar, Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti.

Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor 3

DENİZİN YÜZEYİ GÖRÜNMEZ OLDU!

Özellikle balıkçı teknelerinin bulunduğu liman bölümünde yoğunlaşan atıklar, su yüzeyinin bir bölümünü kapladı. Plastik şişeler, ambalaj atıkları ve irili ufaklı ağaç parçalarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle denizin yüzeyi yer yer görünmez hale geldi.

Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor 4

Liman içerisinde demirli bulunan balıkçı teknelerinin çevresi de derelerin taşıdığı çöplerle doldu. Yağış sularıyla sürüklenen atıkların limanın iç kesimlerinde toplanması sonucu ortaya çıkan görüntüler, kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor 5

Şiddetli yağışların ardından oluşan atık birikimi, Zonguldak Limanı'nın Liman Caddesi kıyısındaki bölümünde geniş bir alana yayıldı.

Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor 6

Deniz çöplüğe döndü! Şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı; Yüzeyi bile görünmüyor 7

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak liman sağanak yağış
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