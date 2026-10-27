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Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun! 'Kiralık sürücü' detayı

Adana merkezli 7 ilde, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin ‘kiralık sürücü’ kullandığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun! 'Kiralık sürücü' detayı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde kurgu trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerini dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 2022 yılında çalışma başlattı.

Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun! Kiralık sürücü detayı 1

Yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takipte şebeke üyelerinin, bu dönemde 76 trafik kazası kurguladığını, birlikte hareket ettikleri eksperlerin de yardımıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim’de çok sayıda adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda aralarında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacıların da bulunduğu 86 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin cezaevinde olduğu belirtildi.

Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun! Kiralık sürücü detayı 2

KAZALI ARAÇLARI ONARILMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında şebekenin, kurgu kazalarda ‘kiralık sürücü’ kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, para karşılığı tuttuğu sürücüleri araçlara bindirip trafik kazalarını kurguladıkları, önceden planladıkları noktalarda araçları az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları saptandı.

Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun! Kiralık sürücü detayı 3

ONARILMIŞ GİBİ GÖSTEREREK SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ÖDEME ALDILAR

Daha sonra kaportacıya götürdükleri araçları, anlaştıkları eksperler aracılığıyla onarılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden ödeme aldıkları belirlendi. Bu paranın da şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı, eksperlere de komisyon ödendiği belirtildi.

Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun! Kiralık sürücü detayı 4

25 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Ayrıca polisin yaptığı takip sırasında bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı, 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterilip, her devir işlemi sonrasında da farklı sigorta şirketinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 98 farklı aracın kullanıldığı kazalarda yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun! Kiralık sürücü detayı 5

58 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 86 şüpheliden 58’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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