28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim'de okullar, resmi kurumlar yarım gün mü çalışacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle milyonlarca vatandaş 28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığını sorguladı.

28 Ekim'de okulların yarım gün mü olduğu, banka ve kamu çalışanlarının yarım gün mü çalışacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, '28 Ekim yarım gün tatil mi?' '28 Ekim'de okullar bankalar yarım gün mü çalışacak?' '28 Ekim'de kamu kurumları tatil mi? sorularına yanıt aradı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13:00 itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmi tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13:00'te başlayıp 29 Ekim akşamı saat 00:00'a kadar sürecek. Toplam 1,5 günlük resmi tatil olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR VE KAMU KURUMLARI YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

1,5 günlük resmi tatil kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü okullar, devlet daireleri, kamu kurumları, üniversiteler, bankalar, noterler, PTT şubeleri saat 13.00'e kadar çalışacak. Buralar öğleden sonra kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

Yapılacak resmi işlemler ise takip eden ilk iş gününe kalacak.