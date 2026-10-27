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Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Özgür Özel'in A takımında adaylık hareketliliği

Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yakın çalışma arkadaşlarıyla görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Özel'in kurmayları arasında yer alan Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut'un da adı geçen istişare sürecinde, adaylık açıklamasının zamanlamasının değerlendirildiği iddia edildi. İşte başkent kulislerinde konuşulan dikkat çekici gelişmenin ayrıntıları...

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Özgür Özel'in A takımında adaylık hareketliliği

Siyasetin kalbi Ankara'da, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yeni iddialar gündeme taşındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda partisinin önde gelen isimleriyle temas halinde olduğu ileri sürüldü.

Başkent kulislerinde konuşulanlara göre Özel'in yakın çevresindeki bazı isimler, adaylık konusundaki belirsizliğin sona ermesi gerektiğini savunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMINDA ADAYLIK MESAİSİ İDDİASI

Kulislerde dile getirilen iddialara göre Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalini yakın çalışma ekibiyle değerlendiriyor.

Bu kapsamda Yeni Parti'nin önde gelen isimlerinden Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut'un da adı gündeme geliyor.

Söz konusu görüşmelerde olası adaylık sürecinin nasıl yönetileceği, izlenecek siyasi yol haritası ve kamuoyuna yapılabilecek açıklamanın zamanlaması gibi başlıkların ele alındığı öne sürülüyor.

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Özgür Özel in A takımında adaylık hareketliliği 1

YAKIN EKİBİNDEN "ADAYLIĞINI AÇIKLA" TELKİNİ Mİ?

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ise Özel'in yakın çevresinden gelen adaylık telkinleri oldu.

İddiaya göre bazı parti kurmayları, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların daha fazla uzamaması gerektiği görüşünde. Bu isimlerin, Özel'e adaylığını açıklaması ve sürece ilişkin yol haritasını netleştirmesi yönünde telkinlerde bulunduğu ileri sürülüyor.

Ancak söz konusu görüşmelerin içeriğine ve bu yöndeki telkinlere ilişkin henüz resmî bir doğrulama bulunmuyor.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'İN ATACAĞI ADIMDA

Özgür Özel'in adaylığına ilişkin ortaya atılan iddialar, muhalefetin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi stratejiye yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Olası bir adaylık açıklamasının muhalefet partileri arasındaki ilişkiler, seçim hazırlıkları ve ittifak görüşmeleri bakımından nasıl karşılık bulacağı merak ediliyor.

Özel'in adaylık konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği ve Yeni Parti yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Siyasi gündemde yeni bir tartışma başlatabilecek iddiaların ardından gözler, Özel ve Yeni Parti yönetiminden gelebilecek açıklamalara çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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