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Önce İngiltere, şimdi Japonya: Dünyada art arda stok çağrıları! "Acil çağrıda bulunulacak"

Afet Önleme'den sorumlu Bakan Goshi Hosono, 2 Kasım'da kurulacak “Afet Önleme Ajansı”nın tüm vatandaşlara afetlere hazırlık yapmaları yönünde “acil bir çağrıda" bulunacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den de benzer bir açıklama gelmesi dikkat çekti.

Önce İngiltere, şimdi Japonya: Dünyada art arda stok çağrıları! "Acil çağrıda bulunulacak"
Mehmet Hazar Gönüllü

Fuji TV’de bir canlı yayına konuk olan Afet Yönetimi Bakanı Goshi Hosono "Evinizde en az 3 gün, tercihen bir hafta dayanacak kadar yiyecek, tuvalet, su ve benzeri ihtiyaçlarınızı hazır bulundurmalısınız" diye konuştu.

Önce İngiltere, şimdi Japonya: Dünyada art arda stok çağrıları! "Acil çağrıda bulunulacak" 1

Hosono ayrıca Nankai Çukuru depremi, başkent Tokyo'nun hemen altında meydana gelebilecek büyük bir deprem, Kuril Çukuru ve Japonya Çukuru boyunca meydana gelebilecek devasa bir deprem ve Fuji Dağı’nda volkanik patlama gibi ulusal ölçekli afetlere karşı hazırlık yapılması gerektiğini de vurguladı.

Önce İngiltere, şimdi Japonya: Dünyada art arda stok çağrıları! "Acil çağrıda bulunulacak" 2

İNGİLTERE'DEN DE BENZER ÇAĞRI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ise İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlara en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Streeting bu konuda Rusya ve diğer "düşman" devletleri işaret ederek "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek" şeklinde uyarı yapmıştı.

Önce İngiltere, şimdi Japonya: Dünyada art arda stok çağrıları! "Acil çağrıda bulunulacak" 3

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Japonya stok
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