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Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı

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İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bu kez Şile'de birçok noktayı su bastı. Bazı vatandaşlar ise evlerinden mahsur kaldı

Sağanak yağışların ardından Şile'de birçok noktayı su basarken, adeta göle dönen yollar havadan görüntülendi.

Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı 1

HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar adeta göle döndü. Bazı evlerin bahçelerini de su basarken yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı 2

3 YAŞLI KARDEŞ MAHSUR KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. En çok yağış alan ilçelerden biri olan Şile'de evleri ve sokakları su bastı. Ahmetli köyünde bulunan ve 3 yaşlı kardeşin yaşadığı tek katlı bir ev sular içinde kaldı. Evi ve bahçesi su basan evde kardeşler mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi. Yaşlı kardeşlerden birinin yatalak olduğu öğrenildi.

Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı 3

"ALLAH'IN YAĞMURU YAPACAK BİR ŞEY YOK"

İçerde mahsur kalan Emine Beykoz, "Hava yağdı, Allah'ın yağmuru yapacak bir şey yok. 3 kişi evde duruyoruz, yoldan geçenlerden belediyeyi aramasını istedim" dedi.

Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı 4

"KİMSE BİR ŞEY YAPMADI"

Yaşlı kardeşlerin akrabası Arzu Aydın ise, "Ablamız çok mağdur, kendi evime bakmaya buraya geldim. Burayı görünce yenge nasılsın evde su var mı dedim. Kimse bir şey yapmadı dedi. İçerde hasta yatalak var" şeklinde konuştu.

Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı 5

Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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sel yağmur İstanbul Şile
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