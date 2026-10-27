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Çocuklarını iterek kurtardı, kendisi feci şekilde can verdi

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine dönen 41 yaşındaki Canan Erdoğan, kontrolden çıkan minibüsün üzerlerine geldiğini görünce çocuklarını son anda kenara iterek hayatlarını kurtardı. Ancak kendisi minibüsün altında kalan talihsiz anne, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.

ÇOCUKLARINI KURTARDI

Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan’a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan’ın üzerine devrildi.

Çocuklarını iterek kurtardı, kendisi feci şekilde can verdi 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan’ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuklarını iterek kurtardı, kendisi feci şekilde can verdi 2

'ÇOCUKLAR KURTULDU KADIN VEFAT ETTİ'

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi.

Çocuklarını iterek kurtardı, kendisi feci şekilde can verdi 3

Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

Çocuklarını iterek kurtardı, kendisi feci şekilde can verdi 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası İstanbul
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