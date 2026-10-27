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4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Antalya'da dün gece meydana gelen hortum faciasında 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yerin gündüz görüntüleri ortaya çıktı. Antalya Valisi Hulusi Şahin de yaptığı açıklamada, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Şehrin başka bir yerinde herhangi bir fırtına, hortum ihbar edilmedi. Sadece yağmur yağdı. Ama sadece burada böyle bir hücre ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece meydana gelen hortumda iki konteyner parçalandı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ekipler hemen harekete geçmişti. Facianın yaşandığı yerin gündüz görüntüleri de ortaya çıktı.

VALİ DE ŞAŞIRDI

Olay yerinde gece saatlerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çalışmaların sürdüğünü belirterek, başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali Çok enteresan diyerek duyurdu 1

"ÇOK ENTERESAN"

Vali Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Şehrin başka bir yerinde herhangi bir fırtına, hortum ihbar edilmedi. Sadece yağmur yağdı. Ama sadece burada böyle bir hücre ortaya çıktı. Civarındaki binalarda bir şey yok. Sadece bu alanda 2 konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız. Aynı şantiyenin hemen bitişiğindeki konteynerlerde böyle bir şey yok.

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali Çok enteresan diyerek duyurdu 2

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize geçmiş olsun. Kimlikleri araştırılıyor. Konteyner ve vincin devrilmesi aynı yerde. Vincin konteynere gelmesi söz konusu değil. Vinç aynı hortum tarafından güneydoğu yönüne doğru devrilmiş. Onun altında herhangi bir yaralı veya can kaybı söz konusu değil. Site inşaatını hortum tarumar etmiş, paramparça etmiş" dedi.

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali Çok enteresan diyerek duyurdu 3

4 GÖZALTI

Olayla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Hortum facia
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