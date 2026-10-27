AK Partili Yayman'dan Öcalan'la ilgili net çıkış: "Buna hiç kimse destek vermez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu meselenin sigortası Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıdır." dedi.

Yayman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Milli Dayanışma ve Kardeşlik Konferansı"na katıldı. Akademisyenlerin, öğrencilerin, siyasetçilerin ve vatandaşların katıldığı konferans yoğun ilgi gördü.

Burada konuşma yapan Yayman, programa siyasetçi kimliğiyle değil ömrü okumakla yazmakla geçen, milletin derdiyle dertlenen bir akademisyen olarak katıldığını söyledi.

"PKK SİLAH OLARAK KULLANILMIŞ VE MADDİ-MANEVİ KAYIPLAR VERDİRİLMİŞTİR"

Terörsüz Türkiye meselesinin ülkenin demokratikleşme, büyüme ve kalkınma meselesi olduğunu ifade eden Yayman, şöyle konuştu: "Bu meselede şimdiye kadar 2 trilyon 300 milyon dolar, PKK terörüyle mücadeleye harcanmıştır. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmamış olsaydı, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 30 bin dolar olacaktı. Türkiye’ye karşı PKK bir silah olarak kullanılmış ve maddi-manevi kayıplar verdirilmiştir. Bugün mesele Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülmekle beraber geçmişe doğru gittiğimizde Başbakan rahmetli Bülent Ecevit, Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında da bu meselede şimdiye kadar pek çok arayışın olduğunu görüyoruz. Bu mesele yaklaşık 50 yıldır Türkiye'nin gündemindedir. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, genelkurmay başkanları, milli savunma bakanları değişmiştir ama bu mesele kalmıştır. İşte şimdi şartlar uygundur. Çözüme en yakın noktadayız.”

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin birinci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikinci ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin de üçüncü sigortası olduğunu vurguladı.

"SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK, MAĞARALAR BOŞALTILACAK"

Sürecin yaklaşık 2 yıldır problem yaşanmadan ilerlediğine dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:



"Silahlar teslim edilecek, mağaralar boşaltılacak, bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek, tespit edilecek ve buna ilişkin düzenlemeler yapılacaktır. Bu çok önemli bir aşamadır ve eğer bu süreçte bu yol haritasına bağlı kalınmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün olduğu gibi bugün de güçlüdür ve gerekeni sonuna kadar yapacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Türkiye bir ve beraberdir. Hiç kimse bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz, bozmaya teşebbüs dahi edemez. Bugün biz silahların bırakılmasını konuşuyoruz. Adına ister Güneydoğu sorunu diyelim, ister Kürt sorunu diyelim, ister geri kalmışlık meselesi diyelim, ister Doğu sorunu diyelim, bu sorunu geçen 25 yılda AK Parti hükümetleri, Cumhur İttifakı çözmüştür."

"TÜRKİYE DÜNE GÖRE DAHA GÜÇLÜDÜR"

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kararlılığından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini dile getiren Yayman, "Türkiye düne göre daha güçlüdür, yarın çok daha güçlü olacaktır. Bundan hiç kaygınız, endişeniz olmasın. Bu mesele Türkiye’nin büyük devlet olma imtihanıdır. Dediğim gibi bu bir devlet, millet politikası haline gelmiştir. Bu meselenin sigortası Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıdır." diye konuştu.

"BU SÜRECİN ADI ABDULLAH ÖCALAN'IN SERBEST KALMASI SÜRECİYSE SÜRECE DESTEK YOKTUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, şunları kaydetti:



"Bu sürecin adı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması süreciyse sürece destek yoktur. Buna hiç kimse destek vermez, Türkiye Büyük Millet Meclisi de destek vermemiştir, vermez. Buradaki temel mesele silahların bırakılması ve Türkiye'nin daha aydınlık bir geleceğe adım atmasıdır. Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim; silahları sadece elden değil gönülden de zihinden de bırakmak lazım, bu çok önemlidir. Yani birtakım oyunlarla, farklı uygulamalarla silahı bir yerden alıp, bir yere koymak değil tamamen bırakılması önemlidir. Bakın, önümüzdeki günlerde daha fazla mağaranın boşaltıldığını ve daha fazla silahların teslim edildiğini hep beraber göreceğiz."

Hüseyin Yayman, konuşmasının ardından programa katılanların sorularını yanıtladı. Programa HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.