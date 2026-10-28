HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünyanın konuştuğu çıkış! Trump o ülkeyi işaret etti: "ABD'nin 51. vilayeti olsun, vali seçelim"

Göreve geldiği günden bu yana açıklama ve adımlarıyla dünya gündemine bomba gibi düşen ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir çarpıcı çıkış geldi. Trump, Venezuela'yla ilgili ABD'nin 51. vilayeti olması gerektiğini ifade ederek, "Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım." açıklamasında bulundu.

Dünyanın konuştuğu çıkış! Trump o ülkeyi işaret etti: "ABD'nin 51. vilayeti olsun, vali seçelim"
Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken Texas'ta düzenlediği seçim mitinginde, dış politika gündemini değerlendirdi. Trump, Venezuela ile "harika" bir ilişkiye sahip olduklarını ve bu ülkeden yüksek miktarda petrol aldıklarını aktararak, bazı Amerikan petrol şirketlerinin de bu ülkede ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Dünyanın konuştuğu çıkış! Trump o ülkeyi işaret etti: "ABD nin 51. vilayeti olsun, vali seçelim" 1

"51. VİLAYETİMİZ OLSUN, VALİ SEÇİMİ YAPALIM"

Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğüne işaret eden Trump, "Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın konuştuğu çıkış! Trump o ülkeyi işaret etti: "ABD nin 51. vilayeti olsun, vali seçelim" 2

TRUMP İRAN SAVAŞINI DA DEĞERLENDİRDİ

Trump, İran'la savaşı kendilerinin değil, 1978'de İran'ın başlattığını ve İran yönetimlerinin birçok Amerikan askerinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması karşılığında petrol ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının "oldukça küçük bir bedel" olduğunu savunan ABD Başkanı, "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." dedi.

Dünyanın konuştuğu çıkış! Trump o ülkeyi işaret etti: "ABD nin 51. vilayeti olsun, vali seçelim" 3

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarının yakında hızla düşeceği sözünü veren Trump, İran politikasının Kongre seçimlerini olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.

Trump, "Dün biri soruyordu; 'eğer yeniden yapmanız gerekse, İran'a yine de saldırır mıydınız?' Ben de dedim ki; 'kesinlikle, bu yaptığım en iyi işlerden biriydi.'" şeklinde konuştu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndüKaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 12 gözaltıİstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 12 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Mustafa Varank'tan Ali Koç'a teşekkür

Mustafa Varank'tan Ali Koç'a teşekkür

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.