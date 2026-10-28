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Mustafa Sarıgül sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'YENİ Parti' kararı

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarıgül paylaşımında, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim." dedi.

Mustafa Sarıgül sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'YENİ Parti' kararı

Sarıgül' sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bir adım attı. Sarıgül, soruşturmanın YENİ Parti'yi içine çekmesine izin vermemek adına parti üyeliğinin askıya alınması için müracaat edeceğini açıkladı.

Sarıgül'ün açıklaması şu şekilde:

"KAMUOYUNA SAYGIYLA;

Şahsım ve ailem hakkında 16 Ekim 2026 tarihinde başlayan soruşturmayla ilgili olarak kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını üzülerek izlemekteyim.

Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır.

Soruşturmayla ilgili yayınlar, paylaşımlar, yorumlar artık kişilik haklarıma saldırı boyutuna ulaşmıştır. Bu arada gerçek dışı kirli bilgiler üzerinden yorum yapmayan ve gerçeğe kulak verenlere de teşekkürü bir borç bilirim.

Halen devam etmekte olan söz konusu soruşturmada gizlilik kararı ve dosyayla ilgili kısıtlama olduğu halde;

-​Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler,
-​Henüz şüpheli olan kişileri suçlu ilan edenler,
-kişilik haklarımıza saldıranlar hakkında hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim.

Avukatlarım, “Masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına” aykırı olan, “Soruşturmanın gizliliğini ihlal" eden, Yalan/yanıltıcı bilgi yayan, görüntü paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum.

Adalet; kinle, iftira ile ve bunlar üzerinden üretilen söylentilerle kamuoyu oluşturularak değil, hukukla tecelli etsin. Soruşturma peşinen bir cezalandırmaya dönüşmesin.

Ayrıca ve bu vesileyle; Bu soruşturma şu tarihe kadar inecek, şuralara kadar uzanacak diyerek kinle, iftira ile, söylentilerle kamuoyu yaratmak isteyenler şunu bilsinler ki; Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum.

1956 YILINDAN BU YANA HESABINI VEREMEYECEĞİM HİÇBİR BİR KONU YOKTUR.

YENİ PARTİ KARARI

Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa SARIGÜL

Erzincan Milletvekili"

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