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Kardiyologlar tavsiye etti: Bu tohum kalp sağlığını destekliyor

İçerdiği magnezyum sayesinde kalp ve damar sağlığını destekleyebilen bazı besinler bulunuyor. Uzmanlar, kan basıncının dengelenmesi ve kalp ritminin düzenlenmesinde önemli rol oynayan bu tohumun mineralin yeterli miktarda alınmasının önemine dikkat çekiyor.

Kardiyologlar tavsiye etti: Bu tohum kalp sağlığını destekliyor
Nilgün Arabacı

Kalp sağlığını korumak için beslenme düzeninde yeterli vitamin ve mineral almak büyük önem taşıyor. Bu noktada magnezyum açısından zengin besinler öne çıkıyor. Kabak çekirdeği de içerdiği magnezyumla dikkat çeken seçeneklerden biri. Kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj, bu mineralin kan basıncının dengelenmesine ve kalp ritminin korunmasına katkı sağladığını belirtiyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ NEDEN KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ?

Kabak çekirdeği, diğer adıyla pepita, magnezyum içeren besinler arasında bulunuyor. Vücutta birçok işlevi bulunan magnezyum, kan damarlarının normal işleyişinden kalp kasının çalışmasına kadar çeşitli süreçlerde rol oynuyor.

Yeterli magnezyum alınması, kan damarlarının duvarlarında bulunan düz kasların gevşemesine yardımcı oluyor. Damarların gevşeyebilmesi, kan akışına karşı oluşan direncin azalmasını ve kan basıncının sağlıklı sınırlar içinde tutulmasını destekleyebiliyor.

Magnezyumun rolü yalnızca damarlarla sınırlı değil. Kalp hücrelerindeki potasyum ve kalsiyum gibi elektrolitlerin düzenlenmesinde de görev alıyor. Bu mineraller, kalbin elektriksel sinyallerinin iletilmesi ve normal ritmin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ KALBİ NASIL ETKİLEYEBİLİR

Magnezyum, kasların çalışması, sinir iletimi ve elektrolit dengesi için gerekli minerallerden biri. Yeterli miktarda alınmadığında vücudun bu işlevlerinde aksaklıklar görülebiliyor. Özellikle belirgin magnezyum eksikliği, kas krampları ve kalp ritminde bozukluklar gibi sorunlarla ilişkili olabiliyor.

Kardiyolog ve fonksiyonel tıp doktoru Dr. Sanjay Bhojraj, Parade dergisine yaptığı açıklamada magnezyumun dengeli kan basıncı ve kalp ritmi açısından önemini vurguladı. Bhojraj, magnezyumun lif bakımından zengin muz ve yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra protein ve omega-3 yağ asitleri içeren kabak çekirdeği ve keten tohumunda da bulunduğunu belirtti.

Bununla birlikte, magnezyumdan zengin besinler tüketmek tek başına yüksek tansiyonu veya kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmez. Bu tür rahatsızlıkları bulunan kişilerin doktorlarının önerdiği tedaviyi sürdürmesi önem taşıyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ BESLENME DÜZENİNE NASIL EKLENEBİLİR?

Kabak çekirdeği ara öğünlerde tek başına tüketilebildiği gibi yoğurda, salatalara ve yulaf ezmesine de eklenebilir. Çorba veya sebze yemeklerinin üzerine serpilerek de değerlendirilebilir.

Tuzsuz veya az tuzlu seçenekleri tercih etmek, özellikle kan basıncını kontrol altında tutmaya çalışan kişiler açısından daha uygun olabilir. Çünkü aşırı sodyum tüketimi kan basıncını olumsuz etkileyebilir.

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