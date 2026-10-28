HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Özgür Özel’in adaylığına parti içinden itiraz: İşte o 4 isim

Ankara siyasetinde Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Özel’in yakın ekibiyle adaylık konusunda görüşmeler yaptığı öne sürülürken, parti içindeki bazı önemli isimlerin bu ihtimale sıcak bakmadığı iddia edildi. Kulislerde özellikle 4 ismin adı ön plana çıktı. İşte Ankara’da konuşulan o iddiaların ayrıntıları…

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Özgür Özel’in adaylığına parti içinden itiraz: İşte o 4 isim

Siyaset gündeminde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in olası adaylığına ilişkin Ankara kulislerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.

Özel’in adaylık konusunda yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmelerde bulunduğu iddia edilirken, parti içerisinde bu konuda görüş ayrılıklarının bulunduğu ileri sürüldü.

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Özgür Özel’in adaylığına parti içinden itiraz: İşte o 4 isim 1

ÖZGÜR ÖZEL’İN ADAYLIĞI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞMELER İDDİASI!

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalini yakın ekibiyle masaya yatırdı.

Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut’un da aralarında bulunduğu isimlerle adaylık sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı öne sürüldü.

Özel’in yakın çevresindeki bazı parti yöneticilerinin ise adaylık kararının geciktirilmemesi ve kamuoyuna bir an önce açıklanması yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.

PARTİ İÇİNDE ADAYLIK ÇATLAĞI MI? 4 İSİM GÜNDEMDE!

Özgür Özel’in olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin en dikkat çekici iddia ise parti içerisindeki farklı tutumlar oldu.

Kulislerde konuşulanlara göre Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın Özel’in adaylığına karşı çıktığı ve bu konuda parti içerisinde çeşitli temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.

Günaydın’ın yanı sıra Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’ın da Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına mesafeli yaklaştığı iddia edildi.

Söz konusu isimlerin adaylık konusundaki tutumlarına ilişkin iddialar ise henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Özgür Özel’in adaylığına parti içinden itiraz: İşte o 4 isim 2

YAKIN EKİBİNDEN ‘ADAYLIĞINI AÇIKLA’ TELKİNİ İDDİASI

Parti içerisinde bazı isimlerin Özel’in adaylığına karşı çıktığı öne sürülürken, yakın çalışma ekibindeki bazı yöneticilerin ise tam tersi bir görüşü savunduğu iddia edildi.

Bu isimlerin, Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığını bir an önce ilan etmesi gerektiğini dile getirdiği ileri sürüldü.

Kulislerde konuşulan farklı görüşler, adaylık sürecinin parti yönetiminde nasıl ele alınacağı sorusunu da gündeme taşıdı.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL’İN VERECEĞİ KARARDA!

Ankara’da gündem yaratan iddiaların ardından gözler Özgür Özel’e ve parti yönetimine çevrildi.

Özel’in olası adaylık kararının muhalefetin seçim stratejisi ve ittifak görüşmeleri açısından da önem taşıyabileceği değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mustafa Sarıgül'ün koruması ifadesinde 'Korktum' dedi! 100 bin euro detayı...Mustafa Sarıgül'ün koruması ifadesinde 'Korktum' dedi! 100 bin euro detayı...
Mustafa Sarıgül sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'YENİ Parti' kararıMustafa Sarıgül sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'YENİ Parti' kararı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Mustafa Varank'tan Ali Koç'a teşekkür

Mustafa Varank'tan Ali Koç'a teşekkür

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.