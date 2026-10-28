Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Özgür Özel’in adaylığına parti içinden itiraz: İşte o 4 isim

Siyaset gündeminde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in olası adaylığına ilişkin Ankara kulislerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.

Özel’in adaylık konusunda yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmelerde bulunduğu iddia edilirken, parti içerisinde bu konuda görüş ayrılıklarının bulunduğu ileri sürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ADAYLIĞI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞMELER İDDİASI!

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalini yakın ekibiyle masaya yatırdı.

Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut’un da aralarında bulunduğu isimlerle adaylık sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı öne sürüldü.

Özel’in yakın çevresindeki bazı parti yöneticilerinin ise adaylık kararının geciktirilmemesi ve kamuoyuna bir an önce açıklanması yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.

PARTİ İÇİNDE ADAYLIK ÇATLAĞI MI? 4 İSİM GÜNDEMDE!

Özgür Özel’in olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin en dikkat çekici iddia ise parti içerisindeki farklı tutumlar oldu.

Kulislerde konuşulanlara göre Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın Özel’in adaylığına karşı çıktığı ve bu konuda parti içerisinde çeşitli temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.

Günaydın’ın yanı sıra Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’ın da Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına mesafeli yaklaştığı iddia edildi.

Söz konusu isimlerin adaylık konusundaki tutumlarına ilişkin iddialar ise henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

YAKIN EKİBİNDEN ‘ADAYLIĞINI AÇIKLA’ TELKİNİ İDDİASI

Parti içerisinde bazı isimlerin Özel’in adaylığına karşı çıktığı öne sürülürken, yakın çalışma ekibindeki bazı yöneticilerin ise tam tersi bir görüşü savunduğu iddia edildi.

Bu isimlerin, Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığını bir an önce ilan etmesi gerektiğini dile getirdiği ileri sürüldü.

Kulislerde konuşulan farklı görüşler, adaylık sürecinin parti yönetiminde nasıl ele alınacağı sorusunu da gündeme taşıdı.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL’İN VERECEĞİ KARARDA!

Ankara’da gündem yaratan iddiaların ardından gözler Özgür Özel’e ve parti yönetimine çevrildi.

Özel’in olası adaylık kararının muhalefetin seçim stratejisi ve ittifak görüşmeleri açısından da önem taşıyabileceği değerlendiriliyor.