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Mustafa Sarıgül'ün koruması ifadesinde 'Korktum' dedi! 100 bin euro detayı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada Mustafa Sarıgül’ün koruması Beşir Ömer Demir de gözaltına alınmıştı. Demir'in ifadesi ortaya çıktı. Sarıgül'le görüntülerine ait konuşan Demir, "Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100 bin euro cezai şart ödeyeceğim belirtilen kağıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım." dedi.

Mustafa Sarıgül'ün koruması ifadesinde 'Korktum' dedi! 100 bin euro detayı...
Ufuk Dağ

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Mustafa Sarıgül'ün gözaltına alınan koruması Beşir Ömer Demir'in ifadelerine ulaşıldı.

Demir, ifadesinde Mustafa Sarıgül'le basına sızan görüntüleri hakkında da konuştu. 2021 yılından bu yana kendine çok sayıda cinsel müdahalede bulunulduğunu açıklayan Demir korktuğundan dolayı şikayetçi olmadığunı belirtti. Demir ayrıca konuşması halinde 100 bin euroluk cezai şart kağıdı imzalatıldığını da söyledi.

Mustafa Sarıgül ün koruması ifadesinde Korktum dedi! 100 bin euro detayı... 1

Beşir Ömer Demir'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde;

Mustafa Sarıgül isimli kişiyi uzun yıllardır tanımaktayım. Tanıdığım dönemde Mustafa Sarıgül Şişli Belediye Başkanıydı.

(2014 öncesi) O dönemde Şişli Belediyesi tarafından 'Liderlik' adı altında öğrencilerin katıldığı gençlik kampları düzenlenirdi. Mustafa Sarıgül dönemin Belediye Başkanı olduğundan konuşmacı olarak düzenlenen kampa katılmıştı.

Kamplardan sorumlu Abdülkadir Sezgin beni Liderlik kampında Mustafa Sarıgül ile tanıştırdı. (Yazın düzenlenen Uludağ'da ki kampa ve kışın düzenlenen Kumburgaz'da bulunan Artemis Marin Princess Oteldeki gençlik kamplarına katıldım.

BASINA SIZAN GÖRÜNTÜLER

Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı.

2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikayetçi olmadım.

2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100 bin euro cezai şart ödeyeceğim belirtilen kağıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım. Bu kağıdın fotoğrafını çekmek istediğimde izin vermediler."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mustafa Sarıgül koruma
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