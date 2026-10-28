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Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü

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Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir banka soygunu girişimi yaşanmıştı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının kaldırım taşıyla bankaya girdiği ve çalacak hiçbir şey bulamadığı belirlendi. Öte yandan bankadan önce de bir telefoncuda hırsızlık yaptığı belirlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan hırsızın kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak bankada arama yaptığı ve elinin boş döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü 1

BİR SOYGUNDAN BİR SOYGUNA...

Edinilen bilgilere göre olay; 26 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı ve ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını soymak için harekete geçti.

Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü 2

BANKADA ÇALACAK BİR ŞEY BULAMADI

Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü. Şahsın; telefoncu dükkanında hırsızlık yaptığı anlar ve bankanın camını kırarak çalacak bir şeyler aradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü 3

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, zanlının yüzünü üzerindeki tişörtle kapatmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Hapis cezasıyla arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü 4

Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü 5

Kaldırım taşıyla banka soymaya çalıştı! Eli boş döndü 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İskenderun Hatay banka
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