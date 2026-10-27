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Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araç Suşehri’nde kaza yaptı: 3 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Giresun Orman Bölge müdürlüğüne ait tamir bakım aracı devrildi. Kazada 3 personel yaralandı.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araç Suşehri’nde kaza yaptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait C.K yönetimindeki seyyar tamir bakım aracı, Suşehri-Sivas karayolu Karalar Köyü Aydınlar mezrası yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan şoför C.K. ve araçta bulunan H.Ö. ve F.K.’yı araç içerisinden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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