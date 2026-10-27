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Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde denetim sırasında polis ekiplerinden kaçan şahıslar yaşanan kovalamacının ardından yakalandı. Kaçan bir şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Şüpheli ve polis arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.

Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Genel Asayişin Sağlanması amacıyla Atatürk Mahallesi’nde 26 Ekim’de denetim yaptı. Denetimde motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin artçı konumunda bulunan bir şahıs motosikletten inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kimlik bilgileri belirlenen D.K. (26) isimli motosiklet sürücüsü ve B.B. (18) isimli şahıslar yakalandı. B.B. isimli şüpheli şahsa yönelik yapılan aramalarda; 28 adet, toplam 33,6 gram AM-2201 maddesi, 1 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 550 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan D.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken B.B. isimli şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli ve polis arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Küçükçekmece
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