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Tır kazasında kolu kopan sürücü tedavi altına alındı

Ankara-Eskişehir karayolundaki tır kazasında ağır yaralanan ve kolu koptuğu öğrenilen sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tır kazasında kolu kopan sürücü tedavi altına alındı

Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçesi Kaymaz mevkiinde bir tırın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeride yan yattığı ve yüklerin şarampole döküldüğü kazada, ağır yaralanan tır sürücüsünün kimliği ve sağlık durumu netleşti.

FECİ KAZADA KOLUNU KAYBETTİ

Alınan son bilgilere göre, kazada ağır yaralanan 41 yaşındaki tır sürücüsü C.K.'nın, kaza sırasında kolunun koptuğu öğrenildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Eskişehir kaza
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