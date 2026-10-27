Apple eksosistemine fırsatlı geçiş: iPhone 17'de indirim başladı

Akıllı telefonunu yenilemek ve yüksek performansa sahip bir modele geçmek isteyenler için 6.100 TL'lik net bir fiyat avantajı başladı! iPhone 17, güçlü donanımı, göz alıcı ekranı ve sınır tanımayan depolama kapasitesiyle öne çıkıyor. Fotoğraftan videoya, ağır uygulamalardan yüksek çözünürlüklü içeriklere kadar her anınızda size alan açan bu amiral gemisini bütçe dostu indirim oranıyla yakalamak için hemen harekete geçin

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Apple iPhone 17 (512 GB)

Hem iş hem de eğlence odaklı beklentileri en üst seviyede karşılayan iPhone 17, güçlü işlemci performansı, yenilikçi ekran teknolojisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle sınırları zorlayan bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. 512 GB’lık dev dahili depolama alanı, yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve büyük boyutlu uygulamalarınızı yer sıkıntısı yaşamadan rahatça saklamanıza olanak tanıyor. Dayanıklı malzeme yapısı ve zarif renk seçenekleriyle büyüleyen model, uzun pil ömrü sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bir öncesinde 13 Pro Max kullandım çelik kasa ve büyüklük bir yere kadar, bu iPhone 17 ile daha pratik ve ele avuca gelmesi çok hoşuma gitti. Diğer tüm özellikleri cabası."

"Samsung S10 Plus’tan geçiş yaptım, stabil güzel bir telefon, kamerası da çok kaliteli."

Bu içerik 27 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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