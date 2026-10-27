Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Apple eksosistemine fırsatlı geçiş: iPhone 17'de indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple eksosistemine fırsatlı geçiş: iPhone 17'de indirim başladı

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil teknolojide vites artırmanın ve Apple ekosisteminin en gelişmiş üyelerinden birine sahip olmanın tam zamanı. iPhone 17 modeli, doğrudan fiyata yansıyan 6.100 TL indirimle satışta! Hem günlük işlerinizi kesintisiz yürütmek hem de devasa depolama alanının özgürlüğünü sürmek istiyorsanız, bu özel fiyat avantajı tam size göre.

Akıllı telefonunu yenilemek ve yüksek performansa sahip bir modele geçmek isteyenler için 6.100 TL'lik net bir fiyat avantajı başladı! iPhone 17, güçlü donanımı, göz alıcı ekranı ve sınır tanımayan depolama kapasitesiyle öne çıkıyor. Fotoğraftan videoya, ağır uygulamalardan yüksek çözünürlüklü içeriklere kadar her anınızda size alan açan bu amiral gemisini bütçe dostu indirim oranıyla yakalamak için hemen harekete geçin

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Apple indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Apple iPhone 17 (512 GB)

Apple eksosistemine fırsatlı geçiş: iPhone 17 de indirim başladı 1

Hem iş hem de eğlence odaklı beklentileri en üst seviyede karşılayan iPhone 17, güçlü işlemci performansı, yenilikçi ekran teknolojisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle sınırları zorlayan bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. 512 GB’lık dev dahili depolama alanı, yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve büyük boyutlu uygulamalarınızı yer sıkıntısı yaşamadan rahatça saklamanıza olanak tanıyor. Dayanıklı malzeme yapısı ve zarif renk seçenekleriyle büyüleyen model, uzun pil ömrü sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir öncesinde 13 Pro Max kullandım çelik kasa ve büyüklük bir yere kadar, bu iPhone 17 ile daha pratik ve ele avuca gelmesi çok hoşuma gitti. Diğer tüm özellikleri cabası."
  • "Samsung S10 Plus’tan geçiş yaptım, stabil güzel bir telefon, kamerası da çok kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

 Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

 Her ay yüzlerce satan Philips düzeltici günün fırsat ürünü oldu

Her ay yüzlerce satan Philips düzeltici günün fırsat ürünü oldu

 Kompakt ve güçlü: Nespresso Kahve Makinesinde dev fırsat

Kompakt ve güçlü: Nespresso Kahve Makinesinde dev fırsat

Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

 Ninja CRISPi 4-in-1 Pişirme Sisteminde kaçırılmayacak fırsat!

Ninja CRISPi 4-in-1 Pişirme Sisteminde kaçırılmayacak fırsat!

 Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone 17
İş birliği İçerikleri
Her ay yüzlerce satan Philips düzeltici günün fırsat ürünü oldu

Her ay yüzlerce satan Philips düzeltici günün fırsat ürünü oldu

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

Kompakt ve güçlü: Nespresso Kahve Makinesinde dev fırsat

Kompakt ve güçlü: Nespresso Kahve Makinesinde dev fırsat

Ninja CRISPi 4-in-1 Pişirme Sisteminde kaçırılmayacak fırsat!

Ninja CRISPi 4-in-1 Pişirme Sisteminde kaçırılmayacak fırsat!

Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Xiaomi Smart Camera C300 Dual ile eviniz her an güvende!

Xiaomi Smart Camera C300 Dual ile eviniz her an güvende!

Macera tutkunlarına özel Adidas Terrex Eastrail 3 indirimde!

Macera tutkunlarına özel Adidas Terrex Eastrail 3 indirimde!

A101'e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu

A101'e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu

20-21-23-25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21-23-25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21-23-25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21-23-25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

Starbucks kahvelerde sepet ek indirimi için son 2 gün!

Starbucks kahvelerde sepet ek indirimi için son 2 gün!

Su geçirmez Salomon botta kaçırılmayacak fırsat!

Su geçirmez Salomon botta kaçırılmayacak fırsat!

Tiftiklere son: Pikas Tüy Toplama Makinesi indirimde

Tiftiklere son: Pikas Tüy Toplama Makinesi indirimde

Adımlarınıza esneklik katın: Anta Walking 3 fırsatını yakalayın

Adımlarınıza esneklik katın: Anta Walking 3 fırsatını yakalayın

A101'e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu

A101'e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Her ay yüzlerce satan Philips düzeltici günün fırsat ürünü oldu

Her ay yüzlerce satan Philips düzeltici günün fırsat ürünü oldu

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

Kompakt ve güçlü: Nespresso Kahve Makinesinde dev fırsat

Kompakt ve güçlü: Nespresso Kahve Makinesinde dev fırsat

Ninja CRISPi 4-in-1 Pişirme Sisteminde kaçırılmayacak fırsat!

Ninja CRISPi 4-in-1 Pişirme Sisteminde kaçırılmayacak fırsat!

Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

Profesyonel kişisel bakım: Braun tıraş makinesi indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink'in şartlarını ihlal etmekle suçladı

Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink'in şartlarını ihlal etmekle suçladı

ABD'de mahkeme, kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta'ya 25 milyar dolar ceza verdi

O ülkede Meta'ya 25 milyar dolarlık tarihi ceza!

PHP alarmı sürüyor! Banka hesabınız, sosyal medya ve e-Devlet için ne yapmalısınız?

PHP alarmı sürüyor! Banka hesabınız, sosyal medya ve e-Devlet için ne yapmalısınız?

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Siber Güvenlik Başkanlı harekete geçti: Ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlı harekete geçti

Avrupa'da siber güvenlik alarmı! 3 ülkede devlet siteleri kapatıldı

Avrupa'da siber güvenlik alarmı! 3 ülkede devlet siteleri kapatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.