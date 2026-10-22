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ABD'de mahkeme, kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta'ya 25 milyar dolar ceza verdi

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle sosyal medya şirketi Meta'nın eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti.

ABD'de mahkeme, kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta'ya 25 milyar dolar ceza verdi

Mahkeme Yargıcı Francis Mathew, eylülde jüri tarafından şirketin eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekten sorumlu bulunmasının ardından Meta'nın 25 milyar dolar ceza ödemesi kararı verdi.

ABD de mahkeme, kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta ya 25 milyar dolar ceza verdi 1

ABD'DE METAY'YA 25 MİLYAR DOLARLIK CEZA

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret, açık ve net bir mesaj olmalı." ifadesini kullandı.

New Mexico Anayasası uyarınca tüketiciyi koruma yasalarının ihlalinden kaynaklanan para cezaları eyaletin eğitim harcamalarına aktarılıyor.

Torrez, kararın eyaletteki okulların gelecek 100 yıl boyunca inşasını finanse edebilecek büyüklükte olduğunu belirterek, Meta'nın beklenen itirazı nedeniyle paranın bir süre kullanılamayabileceğini kabul etti.

Habere göre, eyaletin davası, Facebook'un yaklaşık 87 milyon profile ait verilerinin üçüncü taraf bir kişilik testi aracılığıyla toplanarak siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satılmasıyla bağlantılı veri ihlali iddialarına dayanıyor.

Söz konusu ceza, sosyal medya platformu Facebook'un sahibi Meta'ya karşı verilen en büyük para cezası olma özelliği taşıyor.

ABD de mahkeme, kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta ya 25 milyar dolar ceza verdi 2

CAMBRİDGE ANALYTİCA VERİ SKANDALI

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016'da siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ün açığa çıkardığı skandalda, Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti.

Büyük data kriziyle özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Meta abd
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