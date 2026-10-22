Turistleri tuzağa düşürüyordu! Polis kıskıvrak yakaladı

İstanbul'da internet üzerinden iletişim kurduğu yabancı turistlerle buluşarak içeceklerine ilaç kattığı ve ardından değerli eşyalarını gasp ettiği belirtilen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Arkadaşlık sitesi üzerinden kendisiyle iletişime geçen kişiyi yeni kurbanı sanan şüpheli, karşısında polisi buldu.

Aktarılana göre şüpheli, arkadaşlık sitesi üzerinden yalnızca yabancı turistlerle iletişime geçiyordu. Görüştüğü kişilerin güvenini kazandıktan sonra iş görüşmesi bahanesiyle buluşma ayarlıyordu. Kimi zaman otel odalarında kimi zaman ise apartlarda gerçekleşen buluşmalarda şüpheli, yanında getirdiği içkilere ilaç katarak turistleri bayıltıyordu. Ardından mağdurların cep telefonlarını, paralarını ve kredi kartlarını alarak olay yerinden uzaklaşıyordu.

POLİS AYNI YÖNTEMLE TUZAK KURDU

Bakırköy Emniyet Müdürlüğüne ulaşan şikâyetlerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu.

Bakırköy polisi, şüpheliyle arkadaşlık sitesi üzerinden iletişime geçerek buluşma ayarladı.

Karşısındaki kişiyi tuzağa düşürdüğünü düşünen şüpheli, buluşma noktasında polis ekipleriyle karşılaştı.

MOTOSİKLETLİ POLİS BÖYLE YAKALADI

Show TV'de yayımlanan habere göre, onlarca yabancı turisti aynı yöntemle mağdur ettiği belirtilen şüpheli, motosikletli polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Operasyon sırasında motosikletle olay yerine gelen polislerden biri, şüpheliye hızla müdahale ederek kaçmasını engelledi.

52 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kendi fotoğrafının bulunduğu ancak başka bir kişiye ait olan sürücü belgesi ele geçirildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 52 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.