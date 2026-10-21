Avrupa'da siber güvenlik alarmı! 3 ülkede devlet siteleri kapatıldı

Avrupa'da dijital altyapıları etkileyebilecek güvenlik açıkları nedeniyle üç ülkede peş peşe önlemler alındı. İnternet sitelerinin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında belirlenen kritik güvenlik zafiyetleri, kamu kurumlarının dijital hizmetlerinde geçici kesintilere neden oldu.

Finlandiya, Hollanda ve Fransa'daki yetkili kurumlar, olası siber saldırı risklerine karşı bazı internet sitelerini erişime kapatma kararı aldı.

Finlandiya Devlet Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi (Valtori), yazılımdaki güvenlik açıklarının oluşturabileceği risklere karşı önlem alındığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, kamuya açık bazı devlet internet hizmetlerinin çarşamba günü saat 12.45 itibarıyla geçici olarak kapatılmaya başlandığı bildirildi.

Kararın, olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.

HOLLANDA'DA SİBER GÜVENLİK KURUMU KENDİ SİTESİNİ KAPATTI

Hollanda'da da PHP yazılımındaki güvenlik açıklarının ardından dikkat çeken bir adım atıldı.

Ülkenin ulusal siber güvenlik kurumu, söz konusu zafiyetler nedeniyle kendi internet sitesini geçici olarak erişime kapattı.

Yetkililer, güvenlik açıklarının şu ana kadar aktif biçimde kötüye kullanıldığına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılmadığını açıkladı.

İnternet sitesinin kapatılmasının, muhtemel saldırıların önüne geçmek amacıyla alınan tedbir niteliğinde olduğu ifade edildi.

FRANSA'DA VALİLİKLERİN İNTERNET SİTELERİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Fransa'da ise İçişleri Bakanlığı, PHP yazılımındaki güvenlik açıklarına karşı valiliklerin internet sitelerini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Bakanlık, güvenlik zafiyetlerini gidermeye yönelik düzeltme işlemleri tamamlanana kadar söz konusu internet sitelerinin erişime kapalı tutulacağını bildirdi.

Böylece Finlandiya ve Hollanda'nın ardından Fransa da kamu kurumlarının dijital altyapılarını korumak amacıyla benzer bir önlem uygulamaya başladı.

PHP YAZILIMINDA 2 KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Finlandiya kamu yayıncısı Yle'nin Reuters'a dayandırdığı habere göre, PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı belirlendi.

Söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği riskler nedeniyle Avrupa Birliği'nin ilgili siber güvenlik kurumu da kuruluşlara yönelik uyarıda bulundu.

Kurum, gerekli güvenlik güncellemelerini uygulayamayan kuruluşların internet sitelerini geçici olarak devre dışı bırakmaları gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR

Avrupa'da kamu kurumlarının internet hizmetlerini etkileyen güvenlik açıklarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

PHP güvenlik ekibinin, tespit edilen iki kritik zafiyeti ortadan kaldıracak güncellemeleri yayımlaması bekleniyor.

Finlandiya, Hollanda ve Fransa'da alınan önlemler, güvenlik açıkları giderilene kadar kamu kurumlarının dijital hizmetlerinde geçici erişim kısıtlamalarının uygulanabileceğini gösteriyor.