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Aydın’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobilin yolda çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Aydın’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

Aydın’da otomobil devrildi: 2 yaralı 1

AYDIN'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden vatandaşların yardımı ile çıkarılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde araç ve çevre güvenliğini sağladı.
Aydın’da otomobil devrildi: 2 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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