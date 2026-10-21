Aydın’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

AYDIN'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden vatandaşların yardımı ile çıkarılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde araç ve çevre güvenliğini sağladı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır