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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Aliyev'e TDT Zirvesi için Ankara'ya davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, kardeşlik hukuku ve işbirliğinin ileriye taşınacağı vurgulandı. Erdoğan, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Aliyev'e TDT Zirvesi için Ankara'ya davet
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Aliyev e TDT Zirvesi için Ankara ya davet 1

TÜRK DEVLETLERİ ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti.

Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
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