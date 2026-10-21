Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Aliyev'e TDT Zirvesi için Ankara'ya davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TÜRK DEVLETLERİ ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti.

Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.