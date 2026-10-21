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Ailesiyle piknik yapıyordu: 45 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşında genç kızı öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesi ile piknik yaparken tüfekle vurularak öldürüldü. Genç kızı rahatsız ettiği iddiasıyla hakkında şikayet ve uzaklaştırma kararı bulunduğu öne sürülen şüpheli G.F., kaçmaya çalışırken sivil jandarma personeli tarafından yakalandı.

Ailesiyle piknik yapıyordu: 45 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşında genç kızı öldürdü

Olay, Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 01 EBL 37 plakalı otomobille mesire alanına gelen 42 yaşındaki G.F., ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan Sevda Dinler'e tüfekle ateş etti.

Ailesiyle piknik yapıyordu: 45 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşında genç kızı öldürdü 1

45 YAŞINDAKİ TAKINTILI ADAM 22 YAŞINDAKİ KIZI VURDU

Genç kız ağır yaralanırken olay sırasında mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesiyle piknik yapıyordu: 45 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşında genç kızı öldürdü 2

AİLESİYLE PİKNİK YAPIYORDU: HAYATINI KAYBETTİ

Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen G.F. hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.
Ailesiyle piknik yapıyordu: 45 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşında genç kızı öldürdü 3

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ailesiyle piknik yapıyordu: 45 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşında genç kızı öldürdü 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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