Ailesiyle piknik yapıyordu: 45 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşında genç kızı öldürdü

Olay, Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 01 EBL 37 plakalı otomobille mesire alanına gelen 42 yaşındaki G.F., ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan Sevda Dinler'e tüfekle ateş etti.

45 YAŞINDAKİ TAKINTILI ADAM 22 YAŞINDAKİ KIZI VURDU

Genç kız ağır yaralanırken olay sırasında mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİYLE PİKNİK YAPIYORDU: HAYATINI KAYBETTİ

Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen G.F. hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.



Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır