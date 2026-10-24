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Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink'in şartlarını ihlal etmekle suçladı

SpaceX şirketinin CEO'du Elon Musk, "Ukrayna ordusu Starlink'in hizmet şartlarını ihlal etti ve insanları öldürmek için insansız hava aracı saldırılarında kullandı. Bu açık, geçtiğimiz hafta kapatıldı" dedi.

Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink'in şartlarını ihlal etmekle suçladı

Ukrayna, askeri operasyonları aksatan ve ABD ile gerilimi artıran 1 haftadan fazla süren kısıtlamaların ardından Starlink uydu sistemi ve askeri versiyonu Starshield'ın eski hızına döndürüldüğünü ve tamamen işlevsel olduğunu duyurdu.

Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink in şartlarını ihlal etmekle suçladı 1

ELON MUSK, UKRAYNA ORDUSUNA SUÇLAMA

Ukrayna'nın açıklamasından saatler sonra SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink'in şartlarını ihlal etmekle suçladı. Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sivil bir ticari hizmet olan Starlink'in, insanları öldürmek amacıyla insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemek için kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmedi ve verilmemeli de. Starshield, farklı bir sistem olup ABD hükümeti tarafından kontrol edilmektedir. Ne yapacaklarına kendileri karar verirler. Ukrayna ordusu Starlink'in hizmet şartlarını ihlal ederek insanları öldürmek amacıyla insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Bu açık, geçtiğimiz hafta kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink in şartlarını ihlal etmekle suçladı 2

"STARLİNK'İN ŞARTLARINI İHLAL ETTİLER"

Starlink'in engellenemeyen tek sistem olması nedeniyle Ukrayna'nın savunması için kritik önem taşıdığını belirten Musk, "Starlink kapatılırsa Ukrayna cephe hattı anında çöker. Bu bir tehdit değil, sadece bir gerçeğin ifadesidir" dedi.

Musk, "Starlink, savaşın ilk günlerinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini önlemede de hayati öneme sahipti, çünkü Rusya diğer tüm iletişim araçlarını imha etmiş veya engellemişti. SpaceX, Ukrayna'yı savunmak için yeryüzündeki herhangi bir özel şirketten çok daha fazla şey yaptı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik kısıtlama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus dizel yakıtı satın alma anlaşmasını duyurmasının ve Kiev'e Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için baskı yapmasının ardından gelmişti. Ukraynalı yetkililer, operasyonları saatte 160 kilometre hızla sınırlandıran kısıtlamaların, ordunun Rus saldırı dronlarını engelleme kabiliyetini engellediğini ve bazı operasyonların iptal edilmesine yol açtığını söylemişti. Ne Musk ne de ABD hükümeti Ukrayna'da Starlink veya Starshield'ı kısıtlama talimatı vermediklerini belirtmişti. İki taraf yaptıkları açıklamalarda, böyle bir kararın yalnızca diğer tarafça alınmış olabileceğini ifade etmişti.

Ukrayna'da 1 haftadan fazla süren kısıtlamaların ardından ordunun kullandığı Starlink uydu sistemi ve sistemin askeri versiyonu Starshield'ın bugün eski hızına döndürüldüğü açıklanmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Ukrayna Starlink
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