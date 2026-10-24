İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhibbi: "Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz"

ABD ve İsrail’in mevcut şartlarda İran’a yönelik etkili bir operasyon yürütemeyeceğini ve söz konusu ülkelerin de bunu gayet iyi bildiğini dile getiren Muhibbi, "Düşman, İran halkı karşısında yenildi. Yanlışların tekrarlanması halinde yine yenilecekler. Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN DÜŞMANLARINA TEHDİT

Muhibbi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açıklamalarının büyük ölçüde iç kamuoyunu etkilemeyi amaçladığını, bu ülkelerin liderlerinin de partilerini seçim yenilgilerinden korumak için bu tür söylemlere başvurduğunu söyledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır