HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Belçika'da hükümet karşıtı gösteri gerginliklerin ardından polis müdahalesiyle sona erdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvenlik güçleri, federal hükümetin politikalarını, eğitim reformlarını ve polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Belçika'da hükümet karşıtı gösteri gerginliklerin ardından polis müdahalesiyle sona erdi

Çeşitli kuruluşların çağrısıyla öğle saatlerinde Albertine Meydanı'nda toplanan kalabalık, federal hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve Fransızca konuşan topluluktan sorumlu Eğitim Bakanlığının reformlarını protesto ederek daha iyi çalışma koşulları, alım gücünün korunması ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini talep etti.

Belçika da hükümet karşıtı gösteri gerginliklerin ardından polis müdahalesiyle sona erdi 1

BELÇİKA'DA SOKAK GÖSTERİLERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Polisin önceki gösterilerde orantısız güç kullandığını öne süren protestocular, polis şiddetine karşı sloganlar attı.

Gösteri sırasında Saint-Gilles bölgesinde yürüyüşe geçen gruba, yerel saatle 13.00 sıralarında polis tarafından müdahale edildi.

Bazı göstericilerin barikatları ateşe vererek polis hattını aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri, Forest Caddesi yakınlarında göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar sırasında bir grup gösterici tarafından paylaşımlı elektrikli scooterların bulunduğu alan da ateşe verildi.

Saat 15.30'da sona eren gösteriye ilişkin polis, olayların "kontrolden çıkmadığını" belirtti.

Belçika da hükümet karşıtı gösteri gerginliklerin ardından polis müdahalesiyle sona erdi 2

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Resmi haber ajansı Belga'nın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, gösteri sırasında kamu düzenini bozma, yasaklı silah bulundurma ve şiddete teşvik gibi gerekçelerle toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin gösteri öncesinde ve sırasında gerçekleştirdiği önleyici kontrollerde çeşitli eşyalara el koyduğu belirtildi.

Yer yer arbede yaşanmasına rağmen polis, gösteride büyük çaplı bir olay meydana gelmediğini bildirdi.

17 KASIM'DA GENEL GREV ÇAĞRISI

Göstericiler adına konuşan Celia Ponce, protestoların gençlerin geleceği, daha iyi çalışma koşulları ve kamu hizmetlerinin korunması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ponce, hükümetin politikalarına ve eğitim reformlarına karşı olduklarını belirterek, 17 Kasım'da bütün sektörlerin katılımıyla genel grev düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Polisle protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış, Brüksel'de 17 Ekim'de düzenlenen gösterilerin ardından yaklaşık 150 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralıGaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

Anahtar Kelimeler:
Belçika Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.