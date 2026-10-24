Belçika'da hükümet karşıtı gösteri gerginliklerin ardından polis müdahalesiyle sona erdi

Çeşitli kuruluşların çağrısıyla öğle saatlerinde Albertine Meydanı'nda toplanan kalabalık, federal hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve Fransızca konuşan topluluktan sorumlu Eğitim Bakanlığının reformlarını protesto ederek daha iyi çalışma koşulları, alım gücünün korunması ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini talep etti.

BELÇİKA'DA SOKAK GÖSTERİLERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Polisin önceki gösterilerde orantısız güç kullandığını öne süren protestocular, polis şiddetine karşı sloganlar attı.

Gösteri sırasında Saint-Gilles bölgesinde yürüyüşe geçen gruba, yerel saatle 13.00 sıralarında polis tarafından müdahale edildi.

Bazı göstericilerin barikatları ateşe vererek polis hattını aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri, Forest Caddesi yakınlarında göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar sırasında bir grup gösterici tarafından paylaşımlı elektrikli scooterların bulunduğu alan da ateşe verildi.

Saat 15.30'da sona eren gösteriye ilişkin polis, olayların "kontrolden çıkmadığını" belirtti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Resmi haber ajansı Belga'nın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, gösteri sırasında kamu düzenini bozma, yasaklı silah bulundurma ve şiddete teşvik gibi gerekçelerle toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin gösteri öncesinde ve sırasında gerçekleştirdiği önleyici kontrollerde çeşitli eşyalara el koyduğu belirtildi.

Yer yer arbede yaşanmasına rağmen polis, gösteride büyük çaplı bir olay meydana gelmediğini bildirdi.

17 KASIM'DA GENEL GREV ÇAĞRISI

Göstericiler adına konuşan Celia Ponce, protestoların gençlerin geleceği, daha iyi çalışma koşulları ve kamu hizmetlerinin korunması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ponce, hükümetin politikalarına ve eğitim reformlarına karşı olduklarını belirterek, 17 Kasım'da bütün sektörlerin katılımıyla genel grev düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Polisle protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış, Brüksel'de 17 Ekim'de düzenlenen gösterilerin ardından yaklaşık 150 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır